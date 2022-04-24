Не стало режиссера сиквелов "Поворота не туда"

Умер американский режиссер Деклан О'Брайэн, снимавший сиквелы к фильму ужасов "Поворот не туда". Об этом пишет Deadline. Он скончался 16 февраля в 56 лет. Причина его смерти не уточняется. Изначально О'Брайэн переехал из штата Нью-Йорк в Калифорнию, чтобы стать актером, однако этот план не удался и он поступил в колледж на кинематографиста. В итоге он знался продюсированием и режиссурой. О'Брайэн снял такие фильмы ужасов, как "Поворот не туда 3", "Поворот не туда 4: Кровавое начало", "Поворот не туда 5: Кровное родство". Также он написал сценарии для "Ничего себе поездочка 3", "Извержение в Майами", "Морской пехотинец: Тыл" и других картин.