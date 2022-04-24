Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
2 часа назад

Умер режиссер сиквелов "Поворота не туда" Деклан О'Брайэн

Газета.Ruиещё 2

Умер американский режиссер Деклан О'Брайэн, снимавший сиквелы к фильму ужасов "Поворот не туда". Об этом пишет Deadline. Он скончался 16 февраля в 56 лет. Причина его смерти не уточняется. Изначально О'Брайэн переехал из штата Нью-Йорк в Калифорнию, чтобы стать актером, однако этот план не удался и он поступил в колледж на кинематографиста. В итоге он знался продюсированием и режиссурой. О'Брайэн снял такие фильмы ужасов, как "Поворот не туда 3", "Поворот не туда 4: Кровавое начало", "Поворот не туда 5: Кровное родство". Также он написал сценарии для "Ничего себе поездочка 3", "Извержение в Майами", "Морской пехотинец: Тыл" и других картин.

Не стало режиссера сиквелов "Поворота не туда"
Фото: газета.ругазета.ру
Фильмы,Ничего себе поездочка 3,Поворот не туда 5: Кровное родство,Морской пехотинец: Тыл,Поворот не туда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители