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1 час назад

Культовые фильмы из 90-х, которые никогда не устареют

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В новой реальности иностранных премьер в российских кинотеатрах становится все меньше. Но нам кажется, что есть достойная альтернатива — старые добрые картины. Таких немало и хватит на несколько жизней. Сегодня на повестке дня — эпоха 90-х годов XX века. Она запомнилась нам бандитским беспределом, разборками, «героиновым шиком», разрухой и безбашенной романтикой… Если хотите поностальгировать или просто посмотреть хорошее кино, тогда предлагаем вам культовые фильмы из 90-х, которые никогда не потеряют своей актуальности.

Культовые фильмы из 90-х, которые никогда не устареют
Фото: Кадр из фильма "Красотка"Кадр из фильма "Красотка"

«Привидение», 1990

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Драматический триллер с элементами фэнтези режиссера Джерри Цукера. Фильм получил ряд наград и номинаций, стал самым кассовым в 1990 году и обрёл миллионы поклонников по всему миру. В центре сюжета — банкир Сэм Уит и его девушка, гончар Молли Дженсен. Они счастливы, планируют совместное будущее, ремонтируют свою квартиру на Манхэттене. Беда пришла откуда не ждали... Возвращаясь после приятного вечера, Сэм и Молли подверглись нападению грабителя. Защищаясь Сэм погибает и... становится призраком. Позже мужчина узнаёт, что его смерть не была случайной, а была подстроена лучшим другом и коллегой. Но теперь в опасности и Молли. Сэм не покинет эту землю до тех пор, пока не найдёт способ защитить возлюбленную. И поможет ему в этом экстрасенс Ода Мэй Браун...

«Красотка», 1990

Легендарная комедийная мелодрама Гарри Маршалла с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях. Джулия, кстати, обрела всемирную популярность и признание режиссёров именно после этого фильма. Влиятельный бизнесмен Эдвард Льюис приезжает в Лос-Анджелес, чтобы завершить сделку по приобретению крупной компании. И если с финансами у мужчины всё хорошо, то личная жизнь никак не складывается. Покидая деловую вечеринку на Голливудских Холмах, Эдвард берёт машину своего адвоката и сбивается с дороги. Заехав в квартах красных фонарей, мужчина обращает внимание на проститутку Вивиан Уорд... С этого момента её жизнь заиграет новыми красками. Эдвард предложит Вивиан сделку всей жизни: стать его спутницей на время деловых переговоров и важных встреч. Разве может она отказаться от такого заманчивого предложения, да ещё и от красивого и успешного мужчины?

«Скорость», 1994

Этот фильм стал ключевым в карьере Сандры Буллок. Именно после него на неё обратили внимание. Киану Ривз же укрепил свой статус крутого парня, который может разрулить любую ситуацию. Где-то в Лос-Анджелесе неизвестный террорист минирует в высотном здании лифт с пассажирами и требует выкуп в $3 миллиона. Cотрудники полиции вовремя принимают меры, спасают людей и вроде бы убивают преступника. Не тут-то было! Через какое-то время он объявляется вновь, но на этот раз минирует рейсовый автобус. Бомба сработает, если скорость упадет ниже 50 миль в час. На помощь заложникам приходит сотрудник спецслужбы Джек Трейвен, который уже имел дело с этим террористом...

«Побег из Шоушенка», 1994

Экранизация повести Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». Бухгалтер Энди Дюфрейн обвинён в убийстве собственной жены и её любовника. Сам Энди не может предоставить доказательства своей невиновности, поэтому получает пожизненный срок и отправляется в самую суровую тюрьму — Шоушенк. Вежливому, кроткому и спокойному Энди сложно приспособиться к новой жизни, но со временем ему удается не только завести друзей, но и снискать уважение администрации.

«Титаник», 1997

Самый удачный, знаменитый и легендарный фильм-катастрофа, в котором показана гибель «непотопляемого» лайнера «Титаник». Фильм стал не просто культовым, а самым кассовым за всю историю кинематографа и удерживал это достижение целых 12 лет. Также лента получила 11 кинопремии «Оскар». Сюжет знаком каждому: пассажир нижней палубы Джек выиграл билет на лайнер в карты. Богатая наследница Роза отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчёту. Эти двое никогда бы не встретились в обычной жизни, но судьба распорядилась иначе. Любовь длиною в несколько дней стала самым значимым и счастливым событием в жизни двоих молодых людей. Но айсберг разрушил их планы на совместное будущее.

«Умница Уилл Хантинг», 1997

Драма, посвящённая памяти Аллена Гинзберга и Уильяма Берроуза. Уилл Хантинг — 20-летний парень с гениальными врождёнными способностями, позволяющими ему делать открытия в области математики. Сам Хантинг придаёт своему дару мало значения: он работает обыкновенным уборщиком в Массачусетском технологическом институте, живёт на грани нищеты и постоянно попадает в передряги. Когда полиция арестовывает Уилла за очередную драку, парня под своё крыло берет профессор математики. Мужчина ставит Уиллу одно условие: он должен пройти курс психотерапии. Сеансы перевоспитания, начавшиеся с недоверия, постепенно перерастут в невероятную дружбу.

«Бойцовский клуб», 1999

Криминальный триллер Дэвида Финчера, снятый по мотивам одноимённого романа Чака Паланика и вызвавший широкий общественный резонанс. Сначала фильм был неоднозначно принят критиками и зрителями, но через 10 лет после премьеры издание The New York Times назвало картину культовой. После этого на «Бойцовский клуб» обратили внимание, а IMDb включило его в 20 лучших фильмов. Главный герой — 30-летний безымянный сотрудник офисной компании. Он много времени проводит в командировках, в свободное время затаривается в IKEA, а по ночам его мучает бессонница. Однажды в очередной командировке мужчина знакомится с харизматичным Тайлером Дерденом. У него своя философия, которая гласит, что нужно жить ради саморазрушения... Вместе мужчины организуют закрытый бойцовский клуб, который постепенно начинает пользоваться невероятной популярностью.

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