Сестры Вачовски продают реквизит из "Матрицы" в поддержку транслюдей

Сестры Лана и Лилли Вачовски выставили на аукцион реквизит из своих фильмов. Вырученные с продажи средства кинематографистки планируют отдать в фонд поддержки транслюдей. Об этом Лилли Вачовски сообщила в соцсетях.
«С приходом весны мы с Ланой решили отправиться на "поиски утраченного ковчега" — и разобрать вещи в чулане, где хранятся самые ценные наши сокровища, которые мы собирали годами! Причем это не просто ковчег, а самая настоящая коллекция магических артефактов»,
— написала она.
В списке значатся канонические атрибуты из таких культовых фильмов, как "Матрица", "Облачный атлас", "V — значит вендетта", "Восхождение Юпитер", — костюмы, модели оружия, украшения, маски, детали грима из латекса, музыкальная пластинка, а также пыточное кресло.