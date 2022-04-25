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28 минут назад

Сестры Вачовски продают реквизит из "Матрицы" в поддержку транслюдей

Газета.Ru

Сестры Лана и Лилли Вачовски выставили на аукцион реквизит из своих фильмов. Вырученные с продажи средства кинематографистки планируют отдать в фонд поддержки транслюдей. Об этом Лилли Вачовски сообщила в соцсетях.

Сестры Вачовски продают реквизит из "Матрицы" в поддержку транслюдей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«С приходом весны мы с Ланой решили отправиться на "поиски утраченного ковчега" — и разобрать вещи в чулане, где хранятся самые ценные наши сокровища, которые мы собирали годами! Причем это не просто ковчег, а самая настоящая коллекция магических артефактов»,

— написала она.

В списке значатся канонические атрибуты из таких культовых фильмов, как "Матрица", "Облачный атлас", "V — значит вендетта", "Восхождение Юпитер", — костюмы, модели оружия, украшения, маски, детали грима из латекса, музыкальная пластинка, а также пыточное кресло.

Фильмы,Матрица,Облачный атлас,Восхождение Юпитер,
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