Сестры Вачовски продают реквизит из "Матрицы" в поддержку транслюдей

«С приходом весны мы с Ланой решили отправиться на "поиски утраченного ковчега" — и разобрать вещи в чулане, где хранятся самые ценные наши сокровища, которые мы собирали годами! Причем это не просто ковчег, а самая настоящая коллекция магических артефактов»,