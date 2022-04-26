Премьеру мультфильма по игре "Супербратья Марио" отложили

Выход полнометражного мультфильма по культовой игре Super Mario Bros. ("Супербратья Марио"), который был запланирован на конец 2022 года, переносится на весну 2023 года. Об этом во вторник на официальной странице компании Nintendo в Twitter объявил создатель игры Сигэру Миямото.

Фото: Промо-постер игры Super Mario Bros. Промо-постер игры Super Mario Bros.

"Мы приняли решение перенести мировой релиз картины на весну 2023 года",

- отметил он.

Выход полнометражного мультфильма в Японии теперь намечен на 28 апреля, а во всем мире премьера состоится 7 апреля. Миямото принес извинения поклонникам, попросив еще немного времени для того, чтобы завершить "веселую картину". Он добавил, что решение было принято после соответствующих консультаций с генеральным директором голливудской студии Illumination Крисом Меледандри.