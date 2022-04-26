Премьеру мультфильма по игре "Супербратья Марио" отложили

Выход полнометражного мультфильма по культовой игре Super Mario Bros. ("Супербратья Марио"), который был запланирован на конец 2022 года, переносится на весну 2023 года. Об этом во вторник на официальной странице компании Nintendo в Twitter объявил создатель игры Сигэру Миямото.
"Мы приняли решение перенести мировой релиз картины на весну 2023 года",
- отметил он.
Выход полнометражного мультфильма в Японии теперь намечен на 28 апреля, а во всем мире премьера состоится 7 апреля. Миямото принес извинения поклонникам, попросив еще немного времени для того, чтобы завершить "веселую картину". Он добавил, что решение было принято после соответствующих консультаций с генеральным директором голливудской студии Illumination Крисом Меледандри.
Анонс мультфильма о супербратьях Марио состоялся еще в 2018 году, однако до прошлого года компания Nintendo почти не раскрывала подробностей о судьбе проекта. Известно, что озвучивать знаменитого итальянского водопроводчика будет актер Крис Пратт, а его возлюбленную принцессу Пич - актриса Аня Тейлор-Джой.