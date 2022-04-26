Вредины из советских мультфильмов и их полезные качества

Советская мультипликация — отдельный вид искусства. Забыть который невозможно, Тлум.Ру и не собирается этого делать.Сегодня предлагаем поглядеть на давно известных героев с другой стороны: рассказываем о 7 врединах из советских мультфильмов. Оказывается, у них есть чему научиться.

Фото: tlum.ru tlum.ru

№ 1: Весельчак У

Видео дня

Чему научит: детской непосредственности.

tlum.ru

Это не самый злодейский злодей, он максимально вредный персонаж, преследующий корыстные цели. Именно Весельчак У в своё время сказал: «Меня уронили», подразумевая собственное падение. Читатели книжек и вовсе знают, что этот герой никогда не пытался Алисе и друзьям сильно навредить, даже вступал с ними в союз, пусть неохотно и временно.

№ 2: Госпожа Беладонна

Чему научит: грамотному ведению бизнеса или участию в переговорах.

tlum.ru

Вы не смотрите на то, что Беладонна грубая, жадная и в целом не слишком приятная личность. Эти свойства позволяют зрителям быстро сориентироваться и понять, на чьей стороне находится героиня. Хоть она не отличается обилием позитивных черт, зато дело своё ведёт идеально. Помните ещё, что за дело? Магазин «Слеза ребёнка». Железная хватка, острый ум и… и всё остальное.

№ 3: Митя и Мотя

Чему научат: упорству и труду.

tlum.ru

Первому уж точно — настолько сильно герои постоянно желали сделать пакость Леопольду. Со вторым придётся повозиться самостоятельно, чтобы не попадать впросак как мыши. Напоминаем, что любую энергию стоит преобразовывать и приносить в мир нечто позитивное. А если дело касается негатива — всегда стоит три раза подумать, как с ним быть, нужно ли выплёскивать его из себя наружу и если да — куда, чтобы это было безопасно.

№ 4: Маленькая разбойница

Чему научит: бороться за свои интересы и ценности.

tlum.ru

Эта девчушка, кажущаяся холодной и отстранённой, умудряется за мультфильм раскрыться как личность и показать, как это: быть собой, несмотря ни на что и ни на кого. Маленькая разбойница действует продуманнее, чем её мать. Она настолько очаровательна, что поднимает настрой любой аудитории, да-да, даже у тех, кто советские мультфильмы не ценит и любит лишь современную анимацию.

№ 5: Старуха Шапокляк

Из какого мультфильма: «Шапокляк»

Чему научит: реальности фразы «Движение — жизнь!», ведь героиня уже в возрасте.

tlum.ru

Её это не смущает, вот и зрители пусть не отстают от — теперь вполне модных — трендов. Вместо просиживания у телевизора выбираем скандинавскую ходьбу, вместо поездки три остановки на автобусе — прогулку в подходящем темпе. И так далее. Физическая активность способствует циркуляции крови в организме, та, в свою очередь, помогает лучше соображать. Но внимание: поостерегитесь делать пакости, направьте силы на что-то полезное или созидательное.

№ 6: Ээх

Чему научит: сообразительности и смекалке.

tlum.ru

Когда дело касается головоломок, можно быстро устать и потерять мотивацию. Чужой разум порой воспринимается как сплошная загадка — именно их и стоит подучить, когда речь заходит об Ээхе. Провести его сложно, но можно, да и он сам не так прост, как кажется. Внешние метаморфозы, свойственные странному герою, нам недоступны — не грустите. Расширяйте кругозор и задавайте окружающим непростые задачи и загадки, создавайте себе репутацию самого интересного человека.

№ 7: Атаманша и разбойники

Чему научит: стилю.

tlum.ru

Вы не забывайте, что даже в СССР героев следовало представлять броско. Данная шайка сомнительных личностей могла без проблем с совестью похвастаться яркими нарядами, красный цвет которых заранее подразумевает опасность. В то время как на Трубадуре и Принцессе этот же оттенок выглядит как отражение их сильной и нежной любви. В общем, сплошное буйство красок. Не забывайте, что яркий гардероб есть и у позитивных персонажей, от Разбойников возьмите само чувство стиля и отсутствие смущения по поводу того, как безукоризненно вы выглядите.На этом всё.