Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

Sony Pictures одобрила производство «Венома 3»

Lenta.ruиещё 2

Американская кинокомпания Sony Pictures одобрила производство третьего фильма франшизы «Веном». Об этом сообщает Variety.

Sony Pictures одобрила производство «Венома 3»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Премьеру фантастической ленты о жизни журналиста Эдди Брока (Том Харди), в которого вселяется существо инопланетного происхождения Веном, следует ожидать после 2023-го года. На данный момент авторы разрабатывают сценарий проекта.

Анонс картины был представлен Sony в виде ролика-мэшапа, куда вошли нарезки из фильмов, которые студия собирается выпустить в ближайшие годы. Там же компания показала кадры из биографического фильма Уитни Хьюстон «Я хочу потанцевать с кем-нибудь», а также отрывки из таких лент, как «Великий уравнитель 3» и «Крэйвен-охотник».

«Веном» является одной из самых успешных франшиз Sony, общие соборы которой составляют 1,35 миллиарда долларов. В России вторая часть ленты, вышедшая в 2021-м, стала самым кассовым фильмом года, собрав более 2 миллиардов рублей.

Ранее Вин Дизель раскрыл название фильма «Форсаж 10» и объявил о начале его съемок.

Фильмы,Веном,Том Харди,Уитни Хьюстон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители