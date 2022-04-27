Режиссер «Форсажа 10» покинул свой пост через неделю после начала съемок

«При поддержке Universal я принял трудное решение уйти с поста режиссера «Форсажа 10», но остаться продюсером проекта. За 10 лет и 5 фильмов мы смогли снять лучших актеров, лучшие трюки и лучшие автомобильные погони. Как ребенок азиатских иммигрантов, я горжусь тем, что помог создать самую разнообразную франшизу в истории кино. Я всегда буду благодарен удивительному актерскому составу, съемочной группе и студии за их поддержку и за то, что они приняли меня в семью "Форсажа"», — сообщил режиссер.