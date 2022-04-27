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3 часа назад

Режиссер «Форсажа-10» Джастин Лин ушел из проекта спустя неделю после начала съемок

FBM.ruиещё 2

Режиссер юбилейной десятой части культовой франшизы об уличных гонщиках «Форсаж» Джастин Лин ушел из проекта через неделю после того, как начался съемочный процесс.

Режиссер «Форсажа-10» ушел с проекта спустя неделю после начала съемок
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Я горжусь тем, что помог создать такую красивую историю в кино, и я всегда буду благодарен артистам и съемочной группе за то, что они приняли меня в свою семью»,

— прокомментировал кинематографист.

Однако причины своего ухода из проекта постановщик так и не раскрыл, намекнув только на то, что решение далось ему довольно тяжело.

К слову, данный режиссер трудился в проекте порядка десяти лет и за это время снял пять фильмов серии, в том числе один из самых любимых поклонниками франшизы «Токийский дрифт».

Между тем, согласно сведениям некоторых СМИ в Соединенных Штатах Америки, актер и продюсер киноленты Вин Дизель сумел уговорить Джастина Лина остаться в проекте в качестве сопродюсера. А в настоящее время теперь идут поиски нового постановщика для фильма, что грозит затягиванием съемочного процесса.

Фильмы,Форсаж,Вин Дизель,Джастин Лин,
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