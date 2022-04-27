Режиссер «Форсажа-10» ушел с проекта спустя неделю после начала съемок

Режиссер юбилейной десятой части культовой франшизы об уличных гонщиках «Форсаж» Джастин Лин ушел из проекта через неделю после того, как начался съемочный процесс.

«Я горжусь тем, что помог создать такую красивую историю в кино, и я всегда буду благодарен артистам и съемочной группе за то, что они приняли меня в свою семью»,

— прокомментировал кинематографист.

Однако причины своего ухода из проекта постановщик так и не раскрыл, намекнув только на то, что решение далось ему довольно тяжело.

К слову, данный режиссер трудился в проекте порядка десяти лет и за это время снял пять фильмов серии, в том числе один из самых любимых поклонниками франшизы «Токийский дрифт».