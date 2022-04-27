Юрий Мороз снимет драму "Лунатики" с Викторией Исаковой

Режиссер Юрий Мороз приступил к съемкам психологической драмы "Лунатики" о непростых отношениях матери и сына. Главную роль сыграет Виктория Исакова, сообщает в среду пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.
"Мне очень интересны неоднозначные характеры. Моя героиня проживает взлеты и падения, но самое главное - это сын, взросление которого она пропустила. Моей героине предстоит сложный выбор: спасти жизнь сыну, но никогда его больше не увидеть. Это история про отношения родителя и ребенка, про эгоизм, про серьезные ошибки и про принятие",
- процитировали в пресс-службе Исакову.
Производством картины занимается IVI и кинокомпания "Общественное мнение". По сюжету телевизионный продюсер Рената оказывается в трудной ситуации, когда ее сын становится наркоманом. Она обращается за помощью в клинику, где используют специальную методику психокоррекции для лечения таких пациентов, после которой они не должны возвращаться в прежнюю жизнь и встречаться с близкими.
Роли в картине исполнят Алексей Филимонов, Дмитрий Чеботарев, Алексей Агранович, Степан Белозеров, Дарья Верещагина и другие артисты. Директор по контенту онлайн-кинотеатра IVI Иван Гринин назвал картину "нетривиальной историей о материнстве и жертвенности".
Режиссер Юрий Мороз известен по работе над сериалами "Братья Карамазовы" (2008-2009), "Апостол" (2008), "Инквизитор" (2014), "Угрюм-река" (2020).