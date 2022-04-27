Юрий Мороз снимет драму "Лунатики" с Викторией Исаковой

"Мне очень интересны неоднозначные характеры. Моя героиня проживает взлеты и падения, но самое главное - это сын, взросление которого она пропустила. Моей героине предстоит сложный выбор: спасти жизнь сыну, но никогда его больше не увидеть. Это история про отношения родителя и ребенка, про эгоизм, про серьезные ошибки и про принятие",