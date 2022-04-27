Галустян рассказал о пользе санкций для российского кино

Актер и комик Михаил Галустян высказался о влиянии западных санкций на отечественную киноиндустрию. В разговоре с Teleprogramma.pro он подчеркнул, что новые реалии способны оказать положительный эффект, в особенности - на производство качественного контента для детской аудитории.
"Рассчитываем, что в данном случае "импортозамещение" пойдет нам на пользу. Очень мало снимается хорошего детского российского кино",
- сказал Михаил Галустян, комментируя выход нового фильма "Артек" со своим участием.
По словам Галустяна, также выступившего продюсером фильма, "Артек" рассказывает о сложностях взаимоотношений между современными детьми и их родителями.
По сюжету дети с помощью машины времени попадают в советское прошлое, что помогает им лучше понять старшее поколение. Ранее Галустян рассказал, как после травмы оказался в приюте для бездомных.