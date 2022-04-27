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37 минут назад

Михаил Галустян рассказал о пользе санкций для российского кино

Газета.Ru

Актер и комик Михаил Галустян высказался о влиянии западных санкций на отечественную киноиндустрию. В разговоре с Teleprogramma.pro он подчеркнул, что новые реалии способны оказать положительный эффект, в особенности - на производство качественного контента для детской аудитории.

Галустян рассказал о пользе санкций для российского кино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Рассчитываем, что в данном случае "импортозамещение" пойдет нам на пользу. Очень мало снимается хорошего детского российского кино",

- сказал Михаил Галустян, комментируя выход нового фильма "Артек" со своим участием.

По словам Галустяна, также выступившего продюсером фильма, "Артек" рассказывает о сложностях взаимоотношений между современными детьми и их родителями.

По сюжету дети с помощью машины времени попадают в советское прошлое, что помогает им лучше понять старшее поколение. Ранее Галустян рассказал, как после травмы оказался в приюте для бездомных.

Фильмы,Импортозамещение,Михаил Галустян,
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