Почему Дарт Вейдер так тяжело дышит

Жестокий Дарт Вейдер был обычным человеком, который мечтал стать джедаем и защищать близких. Но он перешел на темную сторону, за что едва не поплатился жизнью. В фильме 2005 года «Звездные войны: Месть ситхов» зрители узнают, как Энакину Скайуокеру удалось выжить после дуэли со своим учителем Оби-Ваном Кеноби. В том, что произошло с героем на Мустафаре, кроется ответ на вопрос, как появилась маска Дарта Вейдера. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Звездные войны" Кадр из фильма "Звездные войны"

Саунд-дизайнер и сценарист Бен Берт работал над звуковым оформлением оригинальных фильмов франшизы. Он придумал звук, с которым включается световой меч, стреляет бластер штурмовика и... дышит полуроботизированный злодей Дарт Вейдер. Бен долго работал над тем, чтобы смоделировать дыхание этого персонажа. Ведь в нем должна была отразиться сущность Дарта Вейдера: человека, навсегда прикованного к механической системе поддержания жизни.

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За вдохновением Бен обратился к научным статьям. В работах медиков он почерпнул сведения о том, как дышат люди с хроническими заболеваниями легких. Этот опыт помог ему создать тот самый неповторимый звук. В частности, Бен изучил частоту дыхания взрослого мужчины и выяснил, что он делает от 16 до 20 вдохов в минуту. Но Дарт Вейдер дышит более редко (делая всего 13-15 вдохов в минуту), но не в те моменты, когда персонаж теряет самообладание. В этих сценах отчетливо слышно, как лорд ситхов в ярости жадно втягивает носом воздух.

В основу костюма Дарта Вейдера легло устройство СиПАП-аппаратов. По сути его маска — это портативный девайс для искусственной вентиляции легких, который меняет давление вокруг рта Энакина, тем самым позволяя ему делать вдох легко. Но зритель слышит его отчетливо.

Зачем вообще Энакину понадобилась эта маска? Согласно сюжету, герой едва не погиб в раскаленной лаве. Вдыхая ядовитые горячие пары, Энакин фактически сжег свои легкие. Так что Дарту Вейдеру досталось всего 5-10% от их изначальной работоспособности. Каждый вдох оборачивается для лорда ситхов невыносимой болью. Именно поэтому он дышит так тяжело и отчетливо.