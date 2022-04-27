Владельцы российских кинотеатров попросили власти о поддержке

Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо, в котором выразила обеспокоенность тем, что в ближайшие два месяца в России может закрыться минимум 50% кинотеатров. Также владельцы кинотеатров попросили власти страны о поддержке.

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости» Александр Кряжев/РИА «Новости»

Это, переживают бизнесмены, может произойти из-за критической нехватки репертуара после приостановки деятельности в России крупных международных киностудий.

В АВК предполагают, что в ближайшие два месяца выручка упадет на 80%. Также специалисты приводят данные о том, что прокат за март 2022 года в сравнении с мартом 2021 года «просел» на 44% по сборам и на 49% — по заполнению залов.

К середине апреля 2022-го, по информации АВК, закрытыми остаются 36,4% кинозалов в стране. «Остановка работы кинотеатров автоматически приведет к прекращению жизнедеятельности всей киноотрасли, поскольку именно кинотеатры являются гарантом создания качественного, большого, идейного кино. Надо понимать, что киноотрасль сегодня — это 55 тыс. рабочих мест (35 тыс. человек — кинотеатры, 20 тыс. человек — кинопроизводство). Кроме того, сборы «большого кинопроката» являются крупнейшей статьей дохода в финансовой структуре кинопроизводителей», — рассказывают в АВК.

Предприниматели попросили власти о поддержке. «К сожалению, мы также понимаем, что решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней. В противном случае к концу лета спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд руб. из бюджета Российской Федерации», — резюмировали в организации.