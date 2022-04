Стала известна дата выхода первого трейлера «Аватара»

В ходе конференции CinemaCon в Лас-Вегасе кинематографист заявил, что продолжение научно-фантастической картины 2009 года получило название «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water). Ленту планируется выпустить в нескольких форматах и перевести на 160 языков мира.