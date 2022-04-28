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2 часа назад

Сиквел «Аватара» получил название и дату выхода первого трейлера

Lenta.ruиещё 5

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал подробности о выходе второй части фильма «Аватар». Об этом пишет Deadline.

Стала известна дата выхода первого трейлера «Аватара»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе конференции CinemaCon в Лас-Вегасе кинематографист заявил, что продолжение научно-фантастической картины 2009 года получило название «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water). Ленту планируется выпустить в нескольких форматах и перевести на 160 языков мира.

По словам продюсера проекта Джона Ландау, сюжет всех запланированных четырех сиквелов «Аватара» расскажет историю семьи пехотинца Джейка Салли, протагониста первого «Аватара».

«Каждая история будет самостоятельной, у каждой будет свой полноценный финал, но все четыре фильма составят большую эпическую сагу»,

— подчеркнул Ландау.

Первый трейлер картины покажут в кинотеатрах перед сеансами кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который выйдет 6 мая. Премьера ленты «Аватар: Путь воды» запланирована на 14 декабря 2022 года.

Ранее Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel и похвалил «Дюну» Дени Вильнева. Создатель «Аватара» и «Титаника» заявил, что не считает супергеройские блокбастеры эпичными, хотя в них разрушаются целые города.

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