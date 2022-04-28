Фестиваль мультфильмов пройдет в Нижнем Новгороде

С 26 мая по 5 июня в 10-й раз в Нижнем Новгороде пройдет крупнейший международный смотр анимации в России — Международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов» (БФМ). В программе БФМ — показы более 130 фильмов из более чем 30 стран мира для зрителей всех возрастов, а также образовательный проект «Фабрика мультфильмов». Показы фестивальных программ пройдут при поддержке фонда Михаила Прохорова в кинотеатрах «Орленок», «Рекорд» и «Зарница». «Фабрика мультфильмов» пройдет 28 и 29 мая в «Арсенале».

Фото: 1Рег_"Время Н" РИА 1Рег_"Время Н" РИА

Фестиваль откроется 26 мая в кинотеатре «Орленок». В программе открытия фестиваля будет показан сборник лучших российских и зарубежных мультфильмов. Отдельного упоминания стоят: франко-швейцарская «Ваниль» — обладатель приза «Лучший детский фильм» на московском БФМ-2021, российский фильм «Набор для создания мышки», получивший приз за «Лучший студенческий фильм» на БФМ-2021. Фильм «Голубой лев» (Россия, Франция) в марте 2022 года получивший Гран-при Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

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В зарубежных программах «Вишневая косточка», «Кровь зла», «Легкое безумие, долгое помешательство» представлены работы из Азии, Европы, Северной и Южной Америки, созданные в 2020—2021 годах в разнообразных техниках — от рисованной и объектной анимации до CGI и сложных смешанных технологий. Жанры фильмов — от постмодернистских анекдотов и пародийных ужастиков до серьезных социальных манифестов и документальных зарисовок.

Зарубежная программа студенческих фильмов «Святой Андроид» представляет собой срез молодой анимации со всего мира. В ней представлены новые работы студентов из швейцарских, эстонских, венгерских, бельгийских, британских, гонконгских, корейских, американских киношкол.

«Программа „Снеговичок“ рассчитана на детей, в ней можно увидеть уморительный балет водомерок на болоте, лирическую историю дружбы и взросления девочки и тигра, веселый рассказ о том, как девочка боялась установки брекетов и удивительный мир ползающих домиков. Программу „Сердце“ можно смотреть школьникам-подросткам, она названа по имени клипа на песню группы „Аукцыон“, снятого большой группой молодых художников и аниматоров. В этой программе есть милейшая история любви тревожного пожарного, ироническая сказка „Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь“, документальный рассказ дедушки о курице, лихо прятавшейся от немцев во время отечественной войны, и очень смешной „Набор для создания мышки“, где обычный набор „сделай сам“ превращает в живую мышь все, что угодно.Программа „Заговор“ рассчитана на взрослых. Она названа по очень смешному фильму — интерпретации одной из новелл „Кентерберийских рассказов“ Джеффри Чосера. Только в нем средневековая эпидемия чумы превратилась в коронавирус. Эта программа полна фильмов-лауреатов разных фестивалей и известных режиссеров разных поколений — Дмитрия Геллера, Саши Свирского, Вари Яковлевой. Фильм Марии Коган-Лернер „За забором“ о жизни в психоневрологическом интернате взял множество важных фестивальных наград в прошедшем году»,

— рассказала Дина Годер, программный директор фестиваля.

Во всех сборниках профессиональные короткометражки соседствуют со студенческими картинами и анимационными клипами.

Детская программа фестиваля — это лучшие новые отечественные мультфильмы. В этом году получилось три подборки: «Идет коза рогатая» подходит для самых маленьких, а «Девочка и птичка» и «Принцесса и бандит» — для младших школьников.

Среди специальных программ этого года есть особая подборка фильмов «Только для женщин». Эта программа состоит из фильмов на темы, волнующие современных женщин. А сборник документальной анимации «Мамины волосы» — из личных истории о семье, о разочаровании непризнанного художника, о проблемах социализации девушки с редким заболеванием, расследование трагической судьбы предков, проблемах экологии и опасности терроризма.

28 и 29 мая в ГЦСИ «Арсенал» будут работать цеха образовательного проекта «Фабрика мультфильмов». Под руководством режиссеров и опытных преподавателей можно будет научиться делать мультфильмы в технике компьютерной перекладки или сыпучей анимации, а также познакомиться с творческой и технической стороной озвучания мультфильмов в звуковом цехе.

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