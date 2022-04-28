Ивлеева назвала себя фанаткой Тарковского

«Досмотрела "Сталкера". Ощущение, будто собралась со своими несуществующими друзьями-философами-душнилами (тут ласково) на кухне. Я подливала, а они вещали. Понравилось. Кстати, я теперь фанат того, как Андрей Арсеньевич обыгрывает сразу троих персонажей в кадре. Порой даже нет крупных планов главных героев, и монологи существуют за кадром, не препятствуя одной, большой сцене», — поделилась Ивлеева.