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3 часа назад

Ивлеева назвала себя фанаткой Тарковского

Мира Маркина

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева назвала себя фанатом режиссера Андрея Тарковского после просмотра "Сталкера". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ивлеева назвала себя фанаткой Тарковского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Досмотрела "Сталкера". Ощущение, будто собралась со своими несуществующими друзьями-философами-душнилами (тут ласково) на кухне. Я подливала, а они вещали. Понравилось. Кстати, я теперь фанат того, как Андрей Арсеньевич обыгрывает сразу троих персонажей в кадре. Порой даже нет крупных планов главных героев, и монологи существуют за кадром, не препятствуя одной, большой сцене», — поделилась Ивлеева.

Ранее Кучера резко высказался об Ивлеевой, заявив, что у блогера "нет мозгов". Он прокомментировал ее жалобы на блокировку социальной сети на территории России.

Фильмы,Андрей Тарковский,
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