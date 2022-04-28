7 лучших фильмов с Пенелопой Крус

Одна из самых известных испанских звезд — актриса Пенелопа Крус — отмечает день рождения — 28 апреля ей исполняется 48 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием артистки.

Фото: Кадр из фильма "Манолете" Кадр из фильма "Манолете"

«Кокаин» (2001)

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Парень из пригорода по имени Джордж Джанг подсадил на кокаин самых знаменитых людей Америки. Ему удавалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и колумбийских мафиози. Однако настоящий кайф он получал от опасности и риска, нуждаясь в адреналине больше чем в запрещенных препаратах. В главных ролях: Джонни Депп и Пенелопа Крус.

«Возвращение» (2006)

Молодая испанка Раймунда живет с безработным мужем и подрастающей красавицей-дочерью. Семье катастрофически не хватает денег, поэтому ей приходится трудиться сразу на нескольких работах. Девушка — сильный, волевой человек, но и она бывает ранима. С самого детства она хранит тайну… Главную роль в фильме исполнила Пенелопа Крус.

«Манолете» (2008)

Эдриан Броуди и Пенелопа Крус в байопике о легендарном матадоре Мануэле Родригезе Санчесе и его возлюбленной, актрисе Люпе Сино. Про нее ходило много слухов, но одно всем был известно точно: девушка лучше всего умела приносить проблемы.

«Вики Кристина Барселона» (2008)

Во время летних каникул две американки Вики и Кристина влюбляются в одного художника по имени Антонио. Мужчина не может определиться, какая из подруг его привлекает больше, однако отношения в этом любовном треугольнике становятся еще более запутанными, когда в игру вступает бывшая жена художника. Оказывается, она не до конца отказалась от своих прав на экс-супруга… В главных ролях: Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

«Рожденный дважды» (2012)

Итальянка Джемма отправляется вместе с 16-летним сыном Пьетро в Сараево. Она хочет показать ему родной город и рассказать о его отце Диего, которого он никогда не знал. В аэропорту женщину встречает ее давний друг, который и познакомил ее с любовью всей ее жизни.

Кадр из фильма "Рожденный дважды"

«Эскобар» (2017)

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус в байопике по книге Вирхинии Вальехо о стремительном пути Пабло Эскобара к миллиардам, могуществу и преступлениям. Во всесильного наркобарона влюбляется журналистка, чьи мемуары положены в основу фильма.

«Параллельные матери» (2021)

Это история о двух одиноких женщинах, судьбы которых пересекаются в родильном отделении. Случайная встреча оборачивается тесной связью, безвозвратно изменившей их жизни навсегда. В главной роли фильма Педро Альмодовара снялась Пенелопа Крус.