7 лучших фильмов с Пенелопой Крус

Одна из самых известных испанских звезд — актриса Пенелопа Крус — отмечает день рождения — 28 апреля ей исполняется 48 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием артистки.
Парень из пригорода по имени Джордж Джанг подсадил на кокаин самых знаменитых людей Америки. Ему удавалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и колумбийских мафиози. Однако настоящий кайф он получал от опасности и риска, нуждаясь в адреналине больше чем в запрещенных препаратах. В главных ролях: Джонни Депп и Пенелопа Крус.
Молодая испанка Раймунда живет с безработным мужем и подрастающей красавицей-дочерью. Семье катастрофически не хватает денег, поэтому ей приходится трудиться сразу на нескольких работах. Девушка — сильный, волевой человек, но и она бывает ранима. С самого детства она хранит тайну… Главную роль в фильме исполнила Пенелопа Крус.
Эдриан Броуди и Пенелопа Крус в байопике о легендарном матадоре Мануэле Родригезе Санчесе и его возлюбленной, актрисе Люпе Сино. Про нее ходило много слухов, но одно всем был известно точно: девушка лучше всего умела приносить проблемы.
Во время летних каникул две американки Вики и Кристина влюбляются в одного художника по имени Антонио. Мужчина не может определиться, какая из подруг его привлекает больше, однако отношения в этом любовном треугольнике становятся еще более запутанными, когда в игру вступает бывшая жена художника. Оказывается, она не до конца отказалась от своих прав на экс-супруга… В главных ролях: Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.
Итальянка Джемма отправляется вместе с 16-летним сыном Пьетро в Сараево. Она хочет показать ему родной город и рассказать о его отце Диего, которого он никогда не знал. В аэропорту женщину встречает ее давний друг, который и познакомил ее с любовью всей ее жизни.
Хавьер Бардем и Пенелопа Крус в байопике по книге Вирхинии Вальехо о стремительном пути Пабло Эскобара к миллиардам, могуществу и преступлениям. Во всесильного наркобарона влюбляется журналистка, чьи мемуары положены в основу фильма.
Это история о двух одиноких женщинах, судьбы которых пересекаются в родильном отделении. Случайная встреча оборачивается тесной связью, безвозвратно изменившей их жизни навсегда. В главной роли фильма Педро Альмодовара снялась Пенелопа Крус.