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1 час назад

Кадр дня: случайная сцена из фильма «Бриллиантовая рука»

Мария Кимакович

28 апреля 1969 года на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Успех фильма был триумфальным, картину посмотрело более 76 миллионов человек, она вошла в тройку лидеров за всю историю советского проката. Большинство сцен зрители по сей день помнят наизусть, а ведь некоторые эпизоды появились в фильме случайно.

Кадр дня: случайная сцена из «Бриллиантовой руки»
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Так, совершенно незапланированной оказалась сцена одного из эпизодов на рыбалке, куда отправились герои Юрия Никулина и Анатолия Папанова.

Когда снимали сцену, в которой герой Папанова должен был насаживать рыбу на крючок удочки Семена Семеновича, температура воды была не выше 8-10 градусов. Снимали эпизод очень долго. И когда в очередной раз съемка была остановлена и оказалось, что дубль испорчен по вине оператора, Папанов поднялся из воды и в сердцах крикнул ему «Идиот!».

Позже выяснилось, что одна из камер в тот момент была включена и экспрессивный выкрик актера оказался заснят на пленку. При отсмотре материала Гайдай увидел эту сцену и она ему так понравилась, что он решил вставить эту живую реакцию Папанова в фильм.

Фильмы,Бриллиантовая рука,Анатолий Папанов,Юрий Никулин,Леонид Гайдай,
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