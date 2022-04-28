Кадр дня: случайная сцена из «Бриллиантовой руки»

28 апреля 1969 года на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Успех фильма был триумфальным, картину посмотрело более 76 миллионов человек, она вошла в тройку лидеров за всю историю советского проката. Большинство сцен зрители по сей день помнят наизусть, а ведь некоторые эпизоды появились в фильме случайно.

Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Так, совершенно незапланированной оказалась сцена одного из эпизодов на рыбалке, куда отправились герои Юрия Никулина и Анатолия Папанова.

Когда снимали сцену, в которой герой Папанова должен был насаживать рыбу на крючок удочки Семена Семеновича, температура воды была не выше 8-10 градусов. Снимали эпизод очень долго. И когда в очередной раз съемка была остановлена и оказалось, что дубль испорчен по вине оператора, Папанов поднялся из воды и в сердцах крикнул ему «Идиот!».