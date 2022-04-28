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45 минут назад

Владислава Галкина "возродили" в продолжении "Диверсанта" при помощи deep fake

Газета.Ru

Актер Владислав Галкин, который умер в 2010 году, вновь появится на экранах в роли Григория Калтыгина — персонажа из сериала «Диверсант». Его героя воссоздали при помощи технологии Deep Fake, сообщили «Газете.Ru» представители Первого канала.

Умершего Владислава Галкина "возродили" в продолжении "Диверсанта"
Фото: Первый каналПервый канал

В сериале «Диверсант. Идеальный штурм», который станет продолжением оригинального проекта, персонажу Галкина выделили восемь минут экранного времени.

Первая часть боевика «Диверсант» вышла в 2014 году. Главными героями стали молодые выпускники разведшколы Леня Филатов и Алексей Бобриков (Алексей Бардуков и Алексей Бобриков) и Григорий Калтыгин (Владислав Галкин), который исполнял роль младшего лейтенанта. Действие фильма разворачивалось в 1942 году.

В 2007 году на экранах появился «Диверсант. Конец войны», а в 2020-м — «Диверсант. Крым». Однако в обоих фильмах персонажа Галкина не было: по сюжету Калтыгин не участвовал в выполнении операции.

Премьера сериала «Диверсант. Идеальный штурм» состоится 9 мая на Первом канале.

Фильмы,Алексей Бобриков,Владислав Галкин,Алексей Бардуков,Первый канал,
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