Умершего Владислава Галкина "возродили" в продолжении "Диверсанта"

Актер Владислав Галкин, который умер в 2010 году, вновь появится на экранах в роли Григория Калтыгина — персонажа из сериала «Диверсант». Его героя воссоздали при помощи технологии Deep Fake, сообщили «Газете.Ru» представители Первого канала.

Фото: Первый канал Первый канал

В сериале «Диверсант. Идеальный штурм», который станет продолжением оригинального проекта, персонажу Галкина выделили восемь минут экранного времени.

Первая часть боевика «Диверсант» вышла в 2014 году. Главными героями стали молодые выпускники разведшколы Леня Филатов и Алексей Бобриков (Алексей Бардуков и Алексей Бобриков) и Григорий Калтыгин (Владислав Галкин), который исполнял роль младшего лейтенанта. Действие фильма разворачивалось в 1942 году.

В 2007 году на экранах появился «Диверсант. Конец войны», а в 2020-м — «Диверсант. Крым». Однако в обоих фильмах персонажа Галкина не было: по сюжету Калтыгин не участвовал в выполнении операции.