Чем всех удивит новый «Доктор Стрэндж»

Скоро выйдет «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Рассказываем, чем может зацепить фильм.

Фото: Disney Disney

В декабре 2021-го прогремела премьера «Человека-паука: Нет пути домой». Этот фильм, кажется, обсуждали вообще все. Оно и понятно, ведь нечасто выходит настолько масштабная и амбициозная лента, объединяющая в себе несколько поколений фанатов. Картина произвела настоящий фурор, а некоторые до сих пор обсуждают её события, строят теории и ликуют от трио в лице Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра.

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Это всё здорово, но уже совсем скоро выйдет новый фильм Marvel Studios, который без особых стараний может затмить «Нет пути домой». Речь про сиквел «Доктора Стрэнджа».

В этом материале мы расскажем, чего ждать от новинки, какие персонажи могут в ней появиться и почему на её фоне «Человек-паук» кажется не таким уж и эпичным.

Сюжет. О чем будет сиквел «Доктора Стрэнджа»?

События ленты развернутся после «Нет пути домой». Напомним, что в фильме Стрэндж помог Питеру Паркеру и сотворил опасное заклинание, которое нарушило целостность вселенных и перемешало всех параллельных героев. В триквеле «Человека-паука» Тома Холланда появились злодеи из вселенных Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. В конце картины маг вроде как залатал все дыры в пространстве и всё вернулось на свои места, однако реальные последствия этого нам покажут только в сольном фильме Стрэнджа.

Уже по трейлерам становится понятно, что заклинание оказалось действительно опасным и масштабным. В описании к фильму говорится о намерениях Стрэнджа отправиться в мультивселенную для предотвращения катаклизма. Большую роль в этом сыграют Алая Ведьма и новичок — Америка Чавес. Последняя, кстати, придёт на помощь магу как раз из альтернативной вселенной.

Также известно, что во всей этой мешанине важные роли уделены сыгравшему ранее Профессора Икс Патрику Стюарту, могущественному чародею Вонгу и множеству альтернативных версий самого Стрэнджа. Сейчас на всех рекламных материалах насчитывается четыре разных героя.

Какие версии Доктора Стрэнджа появятся в фильме?

Итак, сюжет будет построен на том, что Стрэндж в компании союзников будет скакать по мультивселенной, изучать её принципы и пытаться предотвратить катаклизм. Ещё в фильме с огромной вероятностью засветится Человек-паук Тома Холланда. По контракту у актёра осталось как раз ещё одно появление. Судя по трейлерам, в фильме найдётся место и Иллюминатам, которые заглянут в ленту из комиксов.

Кто такие Иллюминаты?

Иллюминаты — секретное общество супергероев, которое собирается в самые критические случаи и решает важные вопросы о судьбе Земли. На их появление как раз намекнул Профессор Икс, который появился в середине трейлера.

В оригинальный состав Иллюминатов входили: Профессор Икс, Доктор Стрэндж, принц Нэмор, Чёрный Гром, Железный человек и Мистер Фантастик. Примечательно, что из всех этих персонажей в фильмах Marvel не появлялся разве что Нэмор, хотя слухи о его дебюте ходят уже давно. Создатели могут органично вписать персонажа и сохранить классический состав Иллюминатов.

Наиболее интересным этот фильм делает не только мультивселенная, но и персонажи, которые могут заглянуть в картину. В Сети уже можно найти множество информации про появление того или иного героя. Некоторые из домыслов кажутся совсем уж безумными, однако не стоит забывать, что создатели сиквела «Доктора Стрэнджа» всерьёз намерены удивить зрителей.

Какие персонажи могут появиться в фильме?

Отметим, что появление следующих персонажей не подтверждено. Герой может заскочить в фильм в качестве камео, например, когда Стрэндж будет перемещаться по различным вселенным. Информация основана на данных различных СМИ, которые прямым текстом говорили о желании Marvel «повеселиться» с мультивселенной.

В заключение

Если обратиться к официальному синопсису «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», то станет ясно, что на Стрэнджа есть большие надежды. Его называют ключевой фигурой Мстителей, ведущим героем. Вероятно, события ленты окажут огромное влияние на будущие проекты Marvel и действительно смогут удивить фанатов и других зрителей.

Несмотря на всё, что могут приготовить создатели ленты, стоит помнить и о другом. Официально никто не подтверждал появление перечисленных выше героев. Чтобы не разочароваться отсутствием персонажей, лучше вообще не ждать от фильма ничего. Представляете, какой будет эффект, если на экране действительно появится новый Железный человек или Дэдпул, а вы об этом даже не думали?