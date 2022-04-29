Ридли Скотт приступает к съемкам фильма «Наполеон»

Главные роли исполнят Хоакин Феникс и Ванесса Кирби. Актёры прибыли на Мальту, чтобы уже в понедельник начать работу над новым фильмом Ридли Скотта «Наполеон».

Сюжет будет строиться на событиях, сопутствовавших приходу высокопоставленного военного к власти в 1799-м году. Сценарий написал Дэвид Скарпа. За камеру встанет Дариуш Вольски. Хоакин Феникс сыграет Наполеона Бонапарта, а Ванесса Кирби – его жену, Джозефину Богарне. Помимо них в исторической картине исполнят роли Тахар Рахим, Юссеф Керкур, Джон Холлинворт, Эдуар Филиппонна и Альфредо Таварес.