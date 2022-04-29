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1 час назад

Ридли Скотт приступает к съемкам фильма «Наполеон»

Inc-News

Главные роли исполнят Хоакин Феникс и Ванесса Кирби. Актёры прибыли на Мальту, чтобы уже в понедельник начать работу над новым фильмом Ридли Скотта «Наполеон».

Ридли Скотт приступает к съемкам фильма «Наполеон»
Фото: Inc-NewsInc-News

Сюжет будет строиться на событиях, сопутствовавших приходу высокопоставленного военного к власти в 1799-м году. Сценарий написал Дэвид Скарпа. За камеру встанет Дариуш Вольски. Хоакин Феникс сыграет Наполеона Бонапарта, а Ванесса Кирби – его жену, Джозефину Богарне. Помимо них в исторической картине исполнят роли Тахар Рахим, Юссеф Керкур, Джон Холлинворт, Эдуар Филиппонна и Альфредо Таварес.

Съёмки на Мальте, по информации Apple Studios, пройдут в городах Аттард, Сенглеа, Валлетта, Меллиха, Сидживи, Форт Рикасоли и в павильонах Malta Film Studios.До этого Ридли Скотт работал на Мальте с фильмами «Белый шквал» (1996) и «Гладиатор» (2000).

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