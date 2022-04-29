Обзор мультфильма «Где Анна Франк»: любовь, прошлое и настоящее

Иногда вымышленные друзья становятся для детей спасением от реальности, переполненной переживаниями. Знаменитая на весь мир девочка Анна Франк — одна из множества жертв Холокоста — в своих заметках регулярно обращалась к придуманной подруге Китти, рассказывая ей обо всём, что происходило в, казалось, сошедшем с ума мире.

Израильский кинорежиссёр Ари Фольман экранизировал собственный комикс «Где Анна Франк», умело переплетая реальные трагические события прошлого, резонирующие с настоящим.Мультфильм «Где Анна Франк» появится в российском прокате 5 мая. В своём обзоре Тлум.Ру объясняет, почему важно не пропускать историю. Рекомендуем к семейному просмотру.

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О чём?

Та самая Китти, созданная и увековеченная на страницах дневника Анны, в одну из дождливых ночей оживает в доме-музее Анны Франк. Рыжая девчушка хрупкой наружности жаждет поскорее встретиться с подругой. Она далеко не сразу понимает, что с момента их последнего разговора прошли десятилетия, а самой Анны давно нет в живых.

История Холокоста затронула не один народ, современные жители планеты продолжают разбираться в причинах подобного явления и их последствиях. Это груз утраты, горечь от совершенных грехов и сильнейшее желание не дать таким событиям повториться.

Ари Фольман удивительно тонко сумел найти точки соприкосновения Европы прошлого и настоящего, где сейчас на одной из первых повесток любого дня стоит другой кризис — кризис мигрантов. Они-то и становятся верными друзьями и союзниками потерянной во времени Китти.

Мультфильм «Где Анна Франк» — это не волшебная добрая сказка, подающая события прошлого под соусом отсутствия эмоций. Зрителя постоянно переносят из настоящего во времена, когда девочка вынуждена была делить кров и еду с незнакомцами, такими же, как и она с семьёй, спасающими свои жизни.

Это о памяти

Дом-музей Анны Франк — одно из самых известных мест в Амстердаме. Его нередко показывают в фильмах, а фанаты подростковых историй наверняка помнят тяжелейший подъём по лестнице, совершённый героиней книги и фильма «Виноваты звёзды». Увидеть самостоятельно, в каких условиях приходилось жить еврейской семье — важная часть осознания событий прошлого.

Китти для зрителя выступает проводником, вот она точно угадывает любимого актёра Анны, а вот в полицию обращаться отказывается, ведь служители закона для неё — участники режима.

Это о любви

Находясь в суматошных попытках разузнать, что случилось с Анной, Китти встречает парня-беженца Петера. Тот совершенно спокойно реагирует на то, как новая знакомая левитирует, через чернила попадая обратно в украденный из музея дневник. Верно, у беженцев проблемы пострашнее, чем паронормальная девушка. Между героями медленно зарождаются чувства.

Но если у Петера они яркие и сильные, то Китти своё сердце не до конца понимает, ей важнее разобраться в событиях потерянных десятилетий, чем пытаться повторить урывки романтических переживаний, когда-то случившихся и у Анны. Любовь бывает разной, иногда любовь — это обнять, сказать «всё будет хорошо», даже если у вас нет полной уверенности в реальности подобной фразы. Здесь любовью наполнен весь мультфильм — от начала и до конца.

Это о беженцах

Мы уже сказали о кризисе в Европе. Не справляющиеся с потоком беженцев жители городов вынуждены постоянно наблюдать за прибывающим населением. В Амстердаме есть целая комуна, и вот вам очевидная параллель — здесь беженцы тоже ютятся в небольшом доме, вынуждены добывать пропитание и деньги не всегда честным путём, и готовы помочь таким же, как они. Готовы помочь конкретно Китти, с каждой секундой девушка из невидимки превращается в одну из сотен-тысяч обычных беженок. И лишь неравнодушный сможет понять, насколько она непростая.

Почему важно посмотреть?

В данный момент не каждый может себе позволить долететь до Амстердама и самостоятельно посетить музей. В мультфильме показывают тихий быт, склоки из-за небогатого стола, возможность наблюдать «военное кино», сидя на чердаке.

Как говорят герои: весь Амстердам — это Анна Франк. И сперва Китти принимает фразу за жестокую шутку, как они могут говорить подобное? Чем дальше заходят события мультфильма, тем сильнее Китти углубляется в историю уже не Анны, а её отца Отто Франка, единственного дожившего до конца войны члена семьи. И рана, оставшаяся на сердце Китти, уже никогда не затянется. Оказывается, вымышленная героиня способна страдать и сопереживать как и мы все — обычные люди.

История Анны Франк здесь показана нетипичным способом, зрители, сами того не замечая, окунутся в чужие лишения, оценят мужество маленькой девочки. Её историю важно знать, о них написано в учебниках истории, им посвящён не один десяток музеев, и храбрость людей, так или иначе боровшихся с нацистским режимом, нельзя не умалять даже спустя многие годы.