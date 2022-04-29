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1 час назад

Шведские фильмы, достойные просмотра

Катерина Саломе

Как правило, в топ прокатов выходят американские фильмы. Но это не значит, что шведы не снимают качественное кино – доказательство тому новая подборка "Рамблера".

Шведские фильмы, достойные просмотра
Фото: Кадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона"Кадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона"

"Девушка с татуировкой дракона" (2009)

Оригинальная версия снятого впоследствие американского триллера. Талантливый журналист Микаэль Блумквист привык добиваться справедливости. Он берется за самые скандальные дела, которые происходят в стране. Он знакомится с Хенриком Венгером, который просит Блумквиста найти его племянницу. Она пропала несколько лет тому назад. Микаэль не верит в то, что ему удастся это сделать, но на помощь журналисту приходит девушка-неформалка Лизбет Саландер. Вместе они решают раскрыть тайну пропавшей девушки.

"Саамская кровь" (2016)

Кадр из фильма "Саамская кровь"

Героиня – яркий представитель народности саамы. Она очень сильно любила свою родословную и историю своего народа, пока не попала в новую школу, где одноклассники стали призирать ее, будучи коренными шведами. Героиня переживала, что она никогда не станет одной из них, и мечтала в глубине души поскорей избавиться от своего произношения суржика и поведения. Но она хотела, чтоб ее принимали именно такой, какая она есть и чтоб никто не мешал ей сделать все для того, чтоб она успешно развивалась и не вспоминала о своем происхождении.

"Быть Астрид Линдгрен" (2018)

Кадр из фильма "Быть Астрид Линдгрен"

Меньше всего на свете Астрид хотелось идти по тому пути, которое исповедовало общество тех лет. Она не собиралась принимать правила и устои, успевшие устареть много лет тому назад. И как только на ее пути появился человек, в которого она влюбилась с первого взгляда, девушка решила отдаться новому чувству до самого конца. Но она обожглась, и именно это событие сыграет важнейшую роль в том, кем она станет в ближайшем будущем. Ее ждут шедевры литературы и мировая слава.

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