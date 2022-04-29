Шведские фильмы, достойные просмотра

Как правило, в топ прокатов выходят американские фильмы. Но это не значит, что шведы не снимают качественное кино – доказательство тому новая подборка "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона" Кадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона"

"Девушка с татуировкой дракона" (2009)

Оригинальная версия снятого впоследствие американского триллера. Талантливый журналист Микаэль Блумквист привык добиваться справедливости. Он берется за самые скандальные дела, которые происходят в стране. Он знакомится с Хенриком Венгером, который просит Блумквиста найти его племянницу. Она пропала несколько лет тому назад. Микаэль не верит в то, что ему удастся это сделать, но на помощь журналисту приходит девушка-неформалка Лизбет Саландер. Вместе они решают раскрыть тайну пропавшей девушки.

"Саамская кровь" (2016)

Кадр из фильма "Саамская кровь"

Героиня – яркий представитель народности саамы. Она очень сильно любила свою родословную и историю своего народа, пока не попала в новую школу, где одноклассники стали призирать ее, будучи коренными шведами. Героиня переживала, что она никогда не станет одной из них, и мечтала в глубине души поскорей избавиться от своего произношения суржика и поведения. Но она хотела, чтоб ее принимали именно такой, какая она есть и чтоб никто не мешал ей сделать все для того, чтоб она успешно развивалась и не вспоминала о своем происхождении.

"Быть Астрид Линдгрен" (2018)