10 картин о пути настоящих предпринимателей

Вести бизнес по кино и сериалам не стоит, но истории героев, которые смогли, порой добавляют недостающей мотивации и даже заставляют посмотреть на возникшие проблемы под другим углом. Особенно когда эти истории написаны на основе реальных событий и реальных людей. «Секрет фирмы» собрал 10 именно таких фильмов и сериалов и выяснил, отличаются ли картинка и жизнь.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Такер: Человек и его мечта», 1988

Секрет Фирмы

Кто: Престон Такер, основатель Tucker Corporation и создатель седана Tucker 48.

О чём фильм: история о человеке в эпоху 40-х, во время бума частного предпринимательства, когда выживали в бизнесе только сильнейшие. И о человеке, который от них отличался, потому что его вела мечта, а не желание разбогатеть.

Престон Такер одержим идеей создать манёвренную, быструю и безопасную машину и он готов конкурировать с лидерами американского автопрома — Ford, Chrysler и General Motors.

Фильм Фрэнсиса Копполы показывает, как важно иметь мечту и упорство, чтобы дойти до неё, не сломавшись. И пусть Престон Такер не встал в одну линию с гигантами американского автопрома, он вошёл в историю и стал легендой. А его нововведения до сих пор используются, пусть и не в его компании.

А как на самом деле: в 1949 году производство седана Tucker 48 остановилось из-за скандала и обвинений Такера в мошенничестве. И хотя Такера оправдали, Tucker Corporation «умерла» из-за долгов и судебных исков от дилеров, которые не дождались выпуска автомобилей. Позже Такер пытался построить спорткар Tucker Carioca, но разработку не завершил. А в 1956 году умер от пневмонии на фоне рака лёгких.

«Народ против Ларри Флинта», 1996

Секрет Фирмы

Кто: Ларри Флинт, основатель порножурнала Hustler и издательского дома Larry Flynt Publications.

О чём фильм: биографическая драма о яркой личности 70-х годов, американском магнате Ларри Флинте, который в эпоху сексуальной революции нашёл золотую жилу в стриптиз-клубах и порножурнале. Фильм показывает, как Флинт бросил вызов обществу и фактически всей Америке. Показывает бунт личности и ответ системы.

Ларри Флинт — недостойный подражания предприниматель, который к концу жизни учит детей и внуков вести дела. Он прожигатель жизни, но в то же время человек, сумевший не только проложить себе путь в отрасли, где приходилось бороться со всеми. И победивший, выстоявший до конца.

А как на самом деле: в 22 года Ларри Флинт открыл первый стриптиз-клуб, а спустя ещё десять лет запустил журнал Hustler, чтобы обеспечивать себе рекламу. Из-за него Флинт регулярно оказывался в центре юридических баталий. Умер в 2021 году в возрасте 78 лет.

«Авиатор», 2004

Секрет Фирмы

Кто: Говард Хьюз, американский магнат, владелец Hughes Tool, Hughes Aircraft, Summa Corporation и ещё нескольких компаний.

О чём фильм: история, с одной стороны, о предпринимателе и первом в мире миллиардере, попавшем в Книгу рекордов Гиннесса, а с другой — о человеке, который до безумия любил небо. Фильм показывает жизнь Хьюза в течение 20 лет. Раскрываются разные аспекты его личности: психологические проблемы, эксцентричность в отношениях с женщинами, тяга к кино, самолётам и сумасшедшие амбиции. Это не та картина, которая показывает — «делайте так, чтобы стать успешным». Но та, через которую интересно заглянуть «в голову» одного из самых чудаковатых и одержимых своими идеями предпринимателей.

А как на самом деле: киногерой получился более «нормальным» с психологической точки зрения, чем реальный Говард Хьюз. Но в остальном фильм достоверен — не зря получил пять «Оскаров». Умер Хьюз в возрасте 70 лет из-за отказа почек на фоне чрезмерного употребления наркотиков.

«Тинейджер на миллиард», 2011

Секрет Фирмы

Кто: Иттипат (Топ) Пирадечапан, фаундер TaoKaeNoi (снеки из водорослей).

О чём фильм: о подростке, который развивает предпринимательскую жилку вместо того, чтобы учиться. В 16 лет он делает «лёгкие деньги» на онлайн-играх и покупает себе машину, в 17 — бросает школу, чтобы развивать сеть точек с жареными каштанами. А когда ему исполняется 18, на него сваливаются огромные долги отца. Родители уезжают в Китай, Топ остаётся без дома и ищет перспективные идеи, чтобы решить проблемы. Вот только они одна за другой прогорают.

Тайский кинематограф по уровню съёмки и порой игры актёров существенно недотягивает до западного и вообще редко выходит на большие экраны. Но «Тинейджера на миллиард» стоит посмотреть хотя бы ради нетипичной и правдивой истории. Где предприниматель — подросток, при этом строящий совсем не инновационный бизнес и не пытающийся стать вторым Джобсом или Цукербергом. И хотя сначала можно решить, что посыл фильма — «брось учёбу и зарабатывай миллионы», отчасти он, наоборот, показывает, как нехватка образования мешает, например, взаимодействовать с партнёрами, анализировать и оценивать свои идеи, строить маркетинг. Но ярче всего, конечно, мысль не сдаваться и не терять упорства. Даже если упасть лицом в асфальт придётся сотню раз.

А как на самом деле: Иттипата Пирадечапан действительно в 20 лет создал компанию, продающую закуски из жареных водорослей, Tao Kae Noi (Little Tycoon). Спустя 11 лет компания вышла на IPO на фондовой бирже Тайланда и собрала 1,8 млн бат. В 2018 году Forbes включил Иттипата и его состояние в $600 млн в список «50 самых богатых людей Тайланда».

«Люди, построившие Америку», 2012

Секрет Фирмы

Кто: Рокфеллеры, Форды, Карнеги и другие предприниматели эпохи американского капитализма.

О чём сериал: документальный мини-сериал из восьми эпизодов показывает зрителю людей, которые изменили мир и США, создали «американскую мечту», следуя за своей. Здесь нет детального погружения, например, в историю создания и развития Ford Motor Company. Но есть другое — как американские предприниматели, ставшие культовыми личностями, поднимались на свои вершины. Почему они туда шли, и почему желание победить важнее тяги к богатству.

А как на самом деле: сериал-биография, и этим всё сказано.

«Стив Джобс», 2015

Секрет Фирмы

Кто: Стив Джобс, основатель Next и Apple.

О чём фильм: картина основана на биографии Стива Джобса, написанной Уолтером Айзексом по личным интервью. Фильм осветил 16 лет жизни Джобса — с 1982 по 1998 год тремя получасовыми эпизодами. Раскрываются детали с первыми компьютерами Apple Macintosh и NeXT, легендарным iMac. Но в фокусе не столько деятельность Джобса, сколько его эмоциональная и экстравагантная личность и взаимоотношения с окружающими.

Эта картина менее известна, чем вышедшая в 2013 году с Эштоном Кутчером, и не такая успешная по кассовым сборам, зато более достоверная. Консультантом для неё выступил Стив Возняк, сооснователь Apple. И по его словам , в трейлере фильма 2015 года ощущался дух Джобса, хоть и преувеличенный. Как гипертрофированно фактически не существовавшее противостояние самого Возняка и Джобса.

А как на самом деле: за исключением отдельных эпизодов художественного вымысла всё так же, как показано в фильме, и с тем же печальным финалом. В 2011 году Стив Джобс умер от рака поджелудочной железы.

«Мистер Селфридж», 2013–2016

Секрет Фирмы

Кто: Гарри Селфридж, основатель торговых центров класса люкс Selfridges & Co.

О чём сериал: четыре сезона сериала охватывают период с 1909 года по 1939 год и детально раскрывают взлёт и падение американского предпринимателя, создавшего революционные для Англии начала прошлого века торговые центры. Прежде чем стать промышленным магнатом, Гарри Селфридж проработал почти 30 лет в большом галантерейном доме Field, Leiter & Co.

С должности складского рабочего он дошёл до младшего компаньона и уже в целом был достаточно успешен. Но визит в Лондон в 1909 году перевернул всё: Селфридж увидел, как розничная торговля Англии отстаёт от США, и решил инвестировать деньги в собственный универмаг в Лондоне. Так на Оксфорд-стрит появился первый Selfridges. И так начинается история длиною в 30 лет.

Это сериал без мировых заговоров и спецэффектов. Он неторопливо рассказывает историю человека, известного фразой «клиент всегда прав». Человека, который умён, амбициозен и увлечён своей идеей. Человека, который вопреки мировым событиям, на которые богаты 20-е, развивает своё дело.

А как на самом деле: универмаги Selfridges активно развивались до 30-х годов, затем был десятилетний спад. И в 40-х их купил Джон Льюис, а единственный оставшийся лондонский Selfridges на Оксфорд-стрит в 50-х приобрела ливерпульская Lewis. Магазин всё ещё существует и расширяется — теперь под управлением тайско-австрийской компании Central Retail. Сам Гарри Селфридж умер в 1947 году в возрасте 89 лет.

«Стартап», 2014

Секрет Фирмы

Кто: Борис, Сева и их стартап Holmes — прообразами стали фаундеры «Яндекса» Аркадий Волож и Илья Сегалович.

О чём фильм: «драма и биография» — как заявляют создатели — о создании крупного российского поискового портала и 20 годах риска и труда. А ещё о том, «как в России заработать своим умом».

В центре картины — друзья Борис и Сева, пытающиеся разработать первый российский поисковик Holmes и сделать что-то яркое в только-только развивающемся Рунете. Конечно, им придётся столкнуться с проблемами — и техническими, и юридическими, но, как и положено главным героям, к успеху они придут.

Отсылки к «Яндексу» прозрачнее некуда, вплоть до рекламных материалов. Но Аркадий Волож официального разрешения на использование истории и имени не дал , поэтому создателям фильма пришлось выкручиваться. В результате получилось кино «по мотивам», когда скомпоновали несколько личностей и историй в одну. Поэтому реальные события мешаются с нереальными.

А как на самом деле: историю «Яндекса» учить по этому фильму не стоит, конечно, и в целом здесь она представлена без деталей и чётких фактов. Одно верно: и в фильме у ребят всё хорошо, и у «Яндекса», который в феврале 2022 года стал самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes с оценкой в $17,4 млрд. А Аркадий Волож в 2021 году входил в 200 богатейших бизнесменов России.

«Джой», 2015

Секрет Фирмы

Кто: Джой Мангано, основатель Ingenious Designs.

О чём фильм: о том, что не только мужчины способны на инновации — это доказывает мать-одиночка из Нью-Йорка. Джой Мангано, роль которой исполнила Люси Лоуренс, воспитывает двоих детей, находится в разводе, работает в нескольких местах сразу и испытывает финансовые трудности. А ещё она любит изобретать и делает это с подросткового возраста, но это увлечение ей не приносит дохода. И приходится Джой работать в нескольких местах сразу. Пока его величество случай не подкидывает ей идею: создать швабру, которая будет сама отжиматься, — чтобы упростить работу по дому.

Джой сама разрабатывает и собирает прототип, а позже решает сделать продукт массовым. Только «суметь сделать» и «суметь продать» — разные вещи. И фильм это ярко показывает. А ещё показывает, как в предпринимателя превращается женщина, которая совершенно не знакома с понятием «бизнес», несмотря на степень бакалавра по деловому администрированию.

А как на самом деле: всё как в кино — Мангано действительно продала за первый час эфира 18 000 швабр, а к 2000 году чудо-швабры приносили ей $10 млн в год. Позже Мангано создала нейтрализаторы запахов разных форм и в 2010 году продала больше 180 000 штук за день, а также чемоданы на колёсиках с органайзером, плечики для одежды с нескользящим покрытием и многое другое. Сегодня Джой Мангано 66 лет, и она продолжает продавать свои изобретения, а также помогает начинающим предпринимателям через собственный фонд. В 2020 году её состояние оценивалось в $70 млн.

«На взводе: Битва за Uber», 2022

Секрет Фирмы

Кто: Трэвис Каланик, основатель Uber.

О чём сериал: история от HBO об основании Uber охватывает и события внутри компании с момента появления первого инвестора, так и в частной жизни её основателя. Токсичная личность скандально знаменитого Каланика раскрывается с первых серий, уже одним только вопросом к соискателю на интервью: «Ты подонок?».

Он играет без правил и агрессивно забирает долю рынка, ведомый принципом «Расти или умри». Съёмки вела та же команда, которая делала сериал «Миллиарды», а в касте на первых ролях Джозеф Гордон-Левитт и Ума Турман.

Семь эпизодов первого сезона охватили шесть лет, до ухода Каланика с руководящей должности. И зрители во мнениях на такой сценарий разделились : одни считают, что всё вышло обрывочно и скомкано, а местами, наоборот, слишком растянуто. Другие говорят, что сериал получился динамичным и сподвиг прочесть биографию Каланика. Но одно ясно — история оказалась мотивирующей и заставляющей посмотреть на стартапы и Кремниевую долину без розовых очков.