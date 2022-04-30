Актриса Блейк Лайвли дебютирует как режиссер

34-летняя звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли анонсировала свой режиссерский дебют. Актриса намерена экранизировать комикс «Шансы» Брайана Ли О'Мэлли. Сценарий напишет Эдгар Райт («Типа крутые легавые»), который в прошлом уже переносил на большой экран другую работу О'Мэлли — комикс «Скотт Пилигрим против всех».
В центре сюжета графического романа история девушки Кэти, обладающей способностью исправлять свои ошибки при помощи личного блокнота и поедания волшебного гриба. В определенный момент Кэти начинает злоупотреблять этой суперспособностью, что приводит к неожиданным последствиям.
Сообщается, что Эдгар Райт также выступит в качестве продюсера ленты вместе с трехкратным номинантом на премию «Оскар» Марком Платтом, продюсером «Круэллы», «Аладдина» и «Ла-Ла Ленда».