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2 часа назад

Актриса Блейк Лайвли дебютирует как режиссер

Газета.Ru

34-летняя звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли анонсировала свой режиссерский дебют. Актриса намерена экранизировать комикс «Шансы» Брайана Ли О'Мэлли. Сценарий напишет Эдгар Райт («Типа крутые легавые»), который в прошлом уже переносил на большой экран другую работу О'Мэлли — комикс «Скотт Пилигрим против всех».

Актриса Блейк Лайвли дебютирует как режиссер
Фото: Carlo Allegri/ReutersCarlo Allegri/Reuters

В центре сюжета графического романа история девушки Кэти, обладающей способностью исправлять свои ошибки при помощи личного блокнота и поедания волшебного гриба. В определенный момент Кэти начинает злоупотреблять этой суперспособностью, что приводит к неожиданным последствиям.

Сообщается, что Эдгар Райт также выступит в качестве продюсера ленты вместе с трехкратным номинантом на премию «Оскар» Марком Платтом, продюсером «Круэллы», «Аладдина» и «Ла-Ла Ленда».

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