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2 часа назад

Первые кадры фильма «Аватар: Путь воды» оказались в сети

Игромания.ру

На днях Disney объявила официальное название нового фильма Джеймса Кэмерона и сообщила, что Avatar: The Way of Water попадёт в международный прокат 14 декабря 2022 года. А теперь в сети появились первые кадры из будущего сиквела.

Первые кадры фильма «Аватар: Путь воды» оказались в сети
Фото: DisneyDisney
Disney

Как несложно заметить, действие фильма «Аватар: Путь воды» будет связано с океаном и его глубинами. Знакомому нам герою, Джейку Салли, вновь предстоит встать на защиту народа На'ви от очередных захватчиков.

Disney

Первые слитые кадры The Way of Water опубликованы в довольно низком качестве. Составить впечатление о том, как будет выглядеть фильм, нам скорее поможет трейлер: его покажут перед началом демонстрации боевика «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». В сети он появится к середине мая.

Фильмы,Джеймс Кэмерон,Walt Disney,
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