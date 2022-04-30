Первые кадры фильма «Аватар: Путь воды» оказались в сети

На днях Disney объявила официальное название нового фильма Джеймса Кэмерона и сообщила, что Avatar: The Way of Water попадёт в международный прокат 14 декабря 2022 года. А теперь в сети появились первые кадры из будущего сиквела.

Фото: Disney Disney

Disney

Как несложно заметить, действие фильма «Аватар: Путь воды» будет связано с океаном и его глубинами. Знакомому нам герою, Джейку Салли, вновь предстоит встать на защиту народа На'ви от очередных захватчиков.

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