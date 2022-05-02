Звезда "Бриджертонов" получила награду ЛГБТ-сообщества

"Быть настоящей и верной себе — это то, что я отстаивала в своей жизни, поэтому иметь возможность подняться сегодня на сцену и рассказать о своем пути действительно важно, — сказала Рошевель. — Человек, который борется за свои права, может услышать это и стать достаточно уверенным, чтобы сделать шаг вперед в своей жизни".