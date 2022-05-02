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2 часа назад

Звезда "Бриджертонов" Голда Рошевель получила награду ЛГБТ-сообщества

Газета.Ru

Актриса и открытая лесбиянка Голда Рошевель, сыгравшая в сериале Netflix "Бриджертоны" королеву Шарлотту, получила премию "За равенство" на гала-вечере Кампании за права человека в Нью-Йорке. На церемонии актриса произнесла речь, отрывок которой приводит Variety.

Звезда "Бриджертонов" получила награду ЛГБТ-сообщества
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Быть настоящей и верной себе — это то, что я отстаивала в своей жизни, поэтому иметь возможность подняться сегодня на сцену и рассказать о своем пути действительно важно, — сказала Рошевель. — Человек, который борется за свои права, может услышать это и стать достаточно уверенным, чтобы сделать шаг вперед в своей жизни".

О защите прав представителей ЛГБТ-сообщества также высказались политические ораторы — старший сенатор США от штата Нью-Йорк Чак Шумер и губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул. Они обещали подтолкнуть Сенат к внесению поправок в закон о гражданских правах 1964 года, чтобы добавить защиту от дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

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