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2 часа назад

Disney пообещала новый трейлер "Оби-Вана Кеноби" ко Дню "Звездных войн"

Газета.Ruиещё 1

Стриминговый сервис Disney+ пообещал фанатам вселенной "Звездных войн" выпустить новый трейлер сериала "Оби-Ван Кеноби" в День "Звездных войн" — 4 мая, пишет Deadline.

Disney пообещала новый трейлер "Оби-Вана Кеноби"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом компания заявила в одной из социальных сетей. В новом трейлере поклонники "Звездных войн" рассчитывают увидеть Хайдена Кристенсена в роли Анакина Скайуокера (Дарта Вейдера). Сериал "Оби-Ван Кеноби" будет посвящен жизни джедая Оби-Вана Кеноби на Татуине: герой присматривает за юном Люком Скайуокером и скрывается от агентов Империи. К роли Оби-Вана вернулся актер Юэн Макгрегор, изображавший джедая в первых трех эпизодах космической саги Джорджа Лукаса.

Первый трейлер сериала вышел в марте. Премьера сериала "Оби-Ван Кеноби" состоится на платформе Disney+ 25 мая 2022 года.

Фильмы,Юэн Макгрегор,Джордж Лукас,Walt Disney,
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