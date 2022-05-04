Disney пообещала новый трейлер "Оби-Вана Кеноби"

Об этом компания заявила в одной из социальных сетей. В новом трейлере поклонники "Звездных войн" рассчитывают увидеть Хайдена Кристенсена в роли Анакина Скайуокера (Дарта Вейдера). Сериал "Оби-Ван Кеноби" будет посвящен жизни джедая Оби-Вана Кеноби на Татуине: герой присматривает за юном Люком Скайуокером и скрывается от агентов Империи. К роли Оби-Вана вернулся актер Юэн Макгрегор, изображавший джедая в первых трех эпизодах космической саги Джорджа Лукаса.