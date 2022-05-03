Как создателям «Оттепели» удалось воссоздать эпоху 1960-х

«Оттепель» в истории СССР считается временем новых ожиданий и надежд, которые были связаны с уходом сталинской эпохи. Этот период продолжался 12 лет, с 1956 по 1968 год, и привел к расцвету советской культуры. В это время начинает активно действовать творческая интеллигенция, которая проявила себя в числе прочего в создании ярких образцов советского кинематографа. Телесериал «Оттепель», снятый режиссером Валерием Тодоровским в 2013 году, повествует об отношениях людей того времени и вместе с тем передает то неуловимое, что обычно называют духом эпохи. Mir24.tv рассказывает, как авторы сериала воссоздавали атмосферу этого периода истории.

Фото: Мир24 Мир24

Сценарий и дух времени

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Этот фильм Валерий Тодоровский задумал как посвящение эпохе 1960-х годов, в которую жили советские кинематографисты поколения отца кинорежиссера – Петра Тодоровского – и его друзей из творческой интеллигенции. По словам Валерия Петровича, «главный мотив с «Оттепелью» состоял в желании пожить немного жизнью родителей и их ровесников. Эмоции стоградусные, отношения искренние... Да, это ностальгия. По ярким страстям и чувствам, которых сегодня, к сожалению, нет».

Но Тодоровский не просто хотел снять фильм об этой эпохе, досконально передав детали былой жизни. Он создавал не документальный фильм, а миф, похожий на историческую правду. «Главное – дух той поры». «Оттепель» – это не реалистичное отражение 1960-х, а ощущения от той эпохи, наше понимание легенды. Поэтому фильм такой красивый чисто с визуальной точки зрения», – говорил режиссер.

В сериале присутствует эстетика советского плаката и американского стиля пин-ап – об этом говорит постоянное появление красивых девушек в кадре, иногда в эротическом контексте. Недаром идея снять сериал о советской богеме родилась у Валерия Тодоровского, когда он познакомился с американским режиссером Мэттью Уайнером – создателем сериала о рекламщиках «Безумцы» из той же эпохи 1960-х годов.

Сценарий сериала Валерий Тодоровский готовил вместе с Аленой Званцовой и Дмитрием Константиновым. В качестве материала сценаристы использовали не только семейные воспоминания самого Тодоровского, но и газетные статьи, мемуары кинематографистов и знаковые фильмы тех времен, такие как «Мне двадцать лет» и «Я шагаю по Москве». Большинство персонажей киноленты не создавались под конкретные прототипы, они носят условный, собирательный характер. Скорее, это признание в любви целой эпохе, а не определенным людям тех лет. Вместе с тем в отдельных чертах героев и некоторых сюжетных линиях угадываются реальные известные личности 1960-х годов и обстоятельства их жизни.

Так, по сюжету оператор Виктор Хрусталев (актер Евгений Цыганов) пытается получить разрешение снять фильм по сценарию своего погибшего друга Кости Паршина в исполнении Федора Лаврова. За образами и Хрусталева, и Паршина угадываются обстоятельства жизни советского сценариста и режиссера Геннадия Шпаликова, который трагически погиб, совершив суицид.

Но фильм в первую очередь – о любви, поэтому в центре сюжета – любовный треугольник, за которым стоят судьбы других персонажей, их страсти и желания. Хрусталев предлагает снять фильм молодому режиссеру Егору Мячину (Александр Яценко). Мячин случайно встречает студентку химфака Марьяну (Анна Чиповская) и влюбляется в нее. Марьяна знакомится с оператором Хрусталевым и в свою очередь влюбляется в того. И так начинается драматическая история на фоне эпохи «оттепели», выверенной создателями сериала до мельчайших деталей.

Места съемок

Сериал снимали в Минске и Москве. Первый город был выбран потому, что в нем еще сохранились приметы советского времени, тогда как в Москве почти не осталось дворов и улиц, напоминающих атмосферу 60-х. Кроме того, в Минске было меньше наружной рекламы и других атрибутов современных мегаполисов.

Но некоторые съемки проходили в столице. С трудом съемочная группа нашла парочку старинных мест на Петровке. Для многих сцен выстраивали искусственные декорации. Например, нужно было показать завод и кукурузное поле рядом. Пришлось купить почти центнер кукурузных початков вместе со стеблями и корнями, высушить их, а потом «высаживать» на площадке с землей. При этом листья за несколько дней съемок успели пожелтеть, поэтому их подновляли зеленой краской.

Одежда

Винтажные костюмы и платья для съемок покупали на «блошиных рынках» и в антикварных магазинах, а также специально шили по выкройкам тех лет – для фильма было пошито более сотни костюмов. Образцом для кройки служила сохранившаяся одежда тех лет – с нее снималась технология, силуэт, обработка и форма того или иного платья.

В кадрах одежда на актерах выглядит всегда нарядной и яркой, а все потому, что режиссером была поставлена задача, чтобы все было в первую очередь красиво. Тодоровский говорил, что ему не нужна абсолютная документальность и точность в том, что тогда действительно носили. Художник по костюмам Владимир Купцов вспоминал, что «в жизни могло быть беднее, серее, проще. Но у нас это должно быть красиво».

Больше всего нарядов было подготовлено для двух главных героинь – Анны Чиповской и Виктории Исаковой по той причине, что они чаще других появлялись в кадре. У каждой актрисы было порядка 25 платьев. Чиповская признавалась, что для создания атмосферы под платьями были все атрибуты шестидесятых – белье с поясом и чулками. Для ежедневного ношения экипировка, возможно, была не самая практичная, но помогала создавать нужный силуэт.

Музыка

Музыку и песни для сериала написал композитор Константин Меладзе. Во время работы над музыкой к фильму он прослушал очень много советской музыки тех времен, постаравшись войти в роль композитора 1960-х годов. Уделил он внимание и творчеству итальянского композитора Нино Рота – примерно такая музыка звучала тогда в советских фильмах. В короткий период «оттепели» пели стильные и раскованные артисты, такие как Ирина Бржевская, Нина Дорда и другие кумиры тех лет, чьи песни звучат в фильме.

Для записи инструментальной музыки в качестве саундтреков пришлось искать подлинные синтезаторы, электроорганы и барабаны, которые присутствуют в аранжировках. Примечательно, что звук был специально испорчен, чтобы мелодии приобрели «ламповое» звучание, больше похожее на музыку той эпохи. Кроме того, гитарные импровизации Тодоровского-старшего также использовались для создания саундтрека.

Помимо этого, Константин Меладзе написал две свои песни к фильму. Сначала композитор пробовал записывать их с профессиональными музыкантами, как это было в фильме «Стиляги». Однако потом Меладзе посчитал, что пение современных исполнителей не соответствует атмосфере ретро-сериала. Нужно было петь более проникновенно, от всей души, поэтому в итоге в фильме, как и в «Стилягах», поют в основном сами актеры.

Приметы быта

Москвич-407 выпускался с 1958 по 1963 год как усовершенствованная версия предыдущих моделей этой серии. По тем временам эта машина считалась роскошной, ее стоимость составляла 25 тысяч рублей при средней ежемесячной зарплате молодого оператора, каким является Виктор Хрусталев, 138 рублей. Тем не менее Тодоровский дал своему герою именно эту марку автомобиля, потому что отец кинорежиссера ездил именно на такой машине. Тодоровский вспоминал, что отец купил этот автомобиль, несмотря на то, что семья жила в коммуналке и на многое не хватало денег.

Холодильник «ЗИЛ» производился с начала 1950-х годов и до сих пор считается образцом качества советской техники. Первые модели имели на ручке замок, чтобы соседи по коммуналке не взяли лишнего. В фильме представлена модель «ЗИЛ-Москва» КХ-240, которая выпускалась в 1960-1969 годах.