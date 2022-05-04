Почему «Форсаж 10» лишился режиссера и какие убытки несет

Отец-основатель серии «Форсаж» в том виде, в котором мы ее знаем, Джастин Лин, покинул производство 10-й части через неделю после начала съемок. Свой уход он толком никак не объяснил, заверив лишь, что остается продюсером серии. Несколько голливудских изданий с помощью своих источников узнали закулисье «Быстрых и яростных» и раскрыли несколько подробностей.

Фото: Кадр из фильма "Форсаж 8" Кадр из фильма "Форсаж 8"

По данным THR, причин много, но главных можно выделить три: сценарий, организация съемкок и главная звезда.

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СЦЕНАРИЙ

Производство фильма – это сложный процесс, состоящий из многих этапов. Когда подходит время непосредственно съемок, то все члены команды знают, какую часть работы обязаны выполнять. Лин являлся одним из сценаристов и был убежден, что у него на руках есть готовый скрипт, который отрепетировали и по которому предстоит рулить на площадке. Но студия Universal и Вин Дизель считали иначе. Готовый драфт подвергался правкам, в результате чего в фильме не оказалось ни одного злодея. На определенном этапе Лин очертил условную красную линию и четко дал понять, что больше не потерпит вмешательства. Несмотря на это студия заявила, что направит в помощь сценариста для оттачивания некоторых диалогов.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЪЕМОК

Вслед за меняющимся сценарием, изменились и локации съемок. Ключевым местом должна была стать одна из стран в Восточной Европе. Но ее вырезали из-за того, что расположение оказалось слишком близко к Украине, где сейчас ведутся боевые действия.

ВИН ДИЗЕЛЬ

Главный апологет семейный ценностей является также продюсером серии и имеет непосредственное влияние практически на все аспекты производства. 23 апреля, состоялось совещание Дизеля, Лина и еще двух важных менеджеров, принимающих решения. На этой встрече Дизель представил свои очередные наработки, что и стало последней каплей для постановщика.

«Этот фильм не стоит моего психического здоровья»,

— по данным источников издания, именно такими словами Лин ушел с поста режиссера.

Через два дня были оформлены юридические аспекты, а на третий день Лин объявил о своем уходе официально. При этом его команда (технический и творческий персонал) осталась в проекте.

По данным New York Daily News, Лин отказался от $10 млн до $20 млн гонорара. При этом главную причину таблойд видит именно в Дизеле.

«Дизель опаздывает на съемочную площадку. А когда появляется, он не в форме и не знает своих реплик»,

— пишет издание со ссылкой на свои источники.

Официально это никто не комментировал, однако в все в том же материале THR поясняется, что все творческие разногласия, были связаны со студией, а не с другими продюсерами, актерами или съемочной группой.

При этом сам Дизель не стеснялся прокомментировать некоторое свое вмешательство. Так, в частности, в первоначальном сценарии не было его экранной сестры — персонажа Джорданы Брюстер. Актер добился того, чтобы у нее появилась роль.

ФИНАНСЫ

Лин присоединился к франшизе в еще более-менее приземленной третьей части «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Потом он снял 4, 5 и 6 фильмы, ставшие уже боевиками, граничащими с фантастикой. После двухсерийного перерыва он вернулся в кресло режиссера в «Форсаже 9». Его фильмы собрали почти $2,6 млрд в прокате. Вместе со сборами росли и бюджеты фильмов. Так, стоимость 10-й части оценивается в $300 млн без учета затрат на маркетинг. Из этой суммы около $100 млн – непредвиденные расходы. И сейчас эти деньги тратятся из расчета примерно по $1 млн в день. Именно столько обходится держать съемочную группу в готовности.

НОВЫЙ РЕЖИССЕР

Как пишет Variety, новый режиссер уже найден. Им станет Луи Летерье, снявший «Перевозчика», «Невероятного Халка», «Битву Титанов», «Иллюзию обмана». Но тут есть интересный ньюанс. «Форсаж 10» задумывался, как первая часть двухсерийного финала. И пока непонятно, кто будет в режиссерском кресле в 11-м фильме.