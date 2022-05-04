Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Кабмин выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов

ТАССиещё 4

Правительство России выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов, сообщил в среду на совещании с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Кабмин выделит 5,5 млрд на производство фильмов
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

"В федеральном бюджете на поддержку отрасли в текущем году предусмотрено свыше 9 млрд рублей. Направим еще 5,5 млрд рублей на производство национальных фильмов, таким образом, в текущем году киноиндустрия получит более 14,5 млрд рублей",

— сказал премьер-министр.

"Мы все рассчитываем, что такие меры позволят запустить в производство десятки новых проектов, среди них будут полнометражные большие картины для массовой аудитории, для семейного просмотра, неигровое кино, короткометражки. За счет этих средств будут сняты и дебютные работы начинающих режиссеров, которые только заканчивают свое образование",

— отметил Мишустин.

Фильмы,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители