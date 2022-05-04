Кабмин выделит 5,5 млрд на производство фильмов

Правительство России выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов, сообщил в среду на совещании с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин.
"В федеральном бюджете на поддержку отрасли в текущем году предусмотрено свыше 9 млрд рублей. Направим еще 5,5 млрд рублей на производство национальных фильмов, таким образом, в текущем году киноиндустрия получит более 14,5 млрд рублей",
— сказал премьер-министр.
"Мы все рассчитываем, что такие меры позволят запустить в производство десятки новых проектов, среди них будут полнометражные большие картины для массовой аудитории, для семейного просмотра, неигровое кино, короткометражки. За счет этих средств будут сняты и дебютные работы начинающих режиссеров, которые только заканчивают свое образование",
— отметил Мишустин.