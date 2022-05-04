В прокат выходит «Освобождение: Последний штурм»

Завтра, 5 мая, на российские большие экраны выходит 4К-реставрация военной драмы под названием «Освобождение: Последний штурм», сценаристом и режиссёром которой выступил Юрий Озеров («Битва за Москву»). Известно, что впервые данный фильм был представлен в 1971 году.
Отмечается, что «Последний штурм» — это пятая часть масштабной исторической киноэпопеи. Штурм рейхстага, сражение, водружение Знамени Победы над зданием и встреча главных героев истории в Берлине. Роли в картине исполнили Николай Олялин, Михаил Ножкин, Фриц Диц, Валерий Носик, Ангелика Валлер, Хорст Гизе, Леонид Куравлёв, Анатолий Ромашин, Михаил Постников и Лариса Голубкина.
Над сценарием ленты также работали Юрий Бондарев («Батальоны просят огня») и Оскар Курганов, вместе с которыми Озеров трудился на первыми четырьмя фильма киноэпопеи — «Освобождение: Направление главного удара», «Освобождение: Огненная дуга», «Освобождение: Прорыв» и «Освобождение: Битва за Берлин».