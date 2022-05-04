В прокат выходит «Освобождение: Последний штурм»

Завтра, 5 мая, на российские большие экраны выходит 4К-реставрация военной драмы под названием «Освобождение: Последний штурм», сценаристом и режиссёром которой выступил Юрий Озеров («Битва за Москву»). Известно, что впервые данный фильм был представлен в 1971 году.