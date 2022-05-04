Испанские фильмы, от которых бросает в жар

Гений пластической хирургии ставит эксперименты на молодой узнице, две американки влюбляются в одного художника, а тот не может сделать между ними выбор: «Рамблер» собрал испанские фильмы, которые вас приятно удивят.

Фото: Кадр из фильма "Кожа, в которой я живу" Кадр из фильма "Кожа, в которой я живу"

«Машинист» (2004)

Видео дня

Тревор Резник не спит уже целый год. Превратившись в живой скелет, он балансирует на грани сна и реальности. Он устал отличать пугающие видения от странных событий, которые происходят в его жизни, но в последнее время они стали пересекаться самым страшным и непредсказуемым образом. Главную роль в фильме исполнил Кристиан Бэйл.

Кадр из фильма "Машинист"

«Вики Кристина Барселона» (2008)

Во время летних каникул две американки Вики и Кристина влюбляются в одного художника по имени Антонио. Мужчина не может определиться, какая из подруг его привлекает больше, однако отношения в этом любовном треугольнике становятся еще более запутанными, когда в игру вступает бывшая жена художника. Оказывается, она не до конца отказалась от своих прав на экс-супруга… В главных ролях: Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

«Три метра над уровнем неба» (2010)

Баби — богатая пай-девушка, которая отображает доброту и невинность. Аче — мятежный парень, склонный к риску и опасности. Между ними возникает большая любовь, которая изменит их жизни. Но смогут ли они сохранить отношения, которые, казалось бы, с первого поцелуя были обречены на провал? В главных ролях: Марио Касас и Мария Вальверде.

Кадр из фильма "Три метра над уровнем неба"

«Кожа, в которой я живу» (2011)

Эстетический триллер Педро Альмодовара об одержимом гении пластической хирургии Роберте Ледгарде, который ставит эксперименты на молодой женщине — он тайно держит ее взаперти в своем загородном доме. Однажды к таинственной пленнице врывается сын служанки, которая все это время присматривала за узницей… Главную роль в фильме исполнил Антонио Бандерас.

«Зажигание» (2013)

Она – роковая красотка, которая соблазняет богатых мужчин, а он – коварный налетчик, который их грабит. Все меняется, когда Навас и Ари выбирают себе новую жертву – богатенького красавчика Микеля, в которого девушка влюбляется без памяти…

«Невидимый гость» (2016)

Детективный триллер о молодом бизнесмене Адриане Дориа, которого обвиняют в убийстве любовницы. Он решает воспользоваться услугами известного адвоката Вирджинии Гудман, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для нее это последнее дело, и она не собирается его проигрывать. Главную роль исполнил Марио Касас.

«Во время грозы» (2018)

Вера с мужем и маленькой дочкой переезжает в новый дом. Там во время сильной грозы происходит смещение временных пластов, в результате чего женщина пытается спасти от гибели мальчика, жившего тут 25 лет назад. Правда, в результате этого, Вера оказывается в измененном настоящем, в котором супруг ее не знает, и ее собственная дочь не родилась.