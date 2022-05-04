В новом "Бумажном доме" сменились маски Сальвадора Дали

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры южнокорейской версии испанского сериала "Бумажный дом", сообщает Indian Express.
В новом шоу маски главных героев изменились. В испанской версии главные герои, грабители-авантюристы, носили маски с изображением художника Сальвадора Дали, а в новом сериале они носят традиционные корейские маски хахвэ, использующиеся для ритуальных церемоний. Фирменные красные комбинезоны главных героев сохранились.
Ранее сообщалось, что звезда южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Пак Хэ Су сыграет в корейской версии шоу "Бумажный дом". Актеру досталась одна из главных ролей — персонажа по кличке Берлин. Режиссерское кресло проекта занял Ким Сон Хон ("Голос", "Игра лжецов", "Гость" и "Черный"). Спродюсирует сериал Алекс Пина — шоураннер "Бумажного дома".