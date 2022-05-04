В новом "Бумажном доме" сменились маски Сальвадора Дали

В новом шоу маски главных героев изменились. В испанской версии главные герои, грабители-авантюристы, носили маски с изображением художника Сальвадора Дали, а в новом сериале они носят традиционные корейские маски хахвэ, использующиеся для ритуальных церемоний. Фирменные красные комбинезоны главных героев сохранились.