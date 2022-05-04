5 трилогий, которые должен увидеть каждый

Тайные агенты следят за пришельцами, тайно проживающими на Земле, подросток и безумный ученый путешествует во времени: «Рамблер» собрал культовые трилогии, которые стоит посмотреть хотя бы один раз.
Фильмы: «Властелин колец: Братство кольца» (2001), «Властелин колец: Две крепости» (2002), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Экранизация произведений Дж. Р. Р. Толкина о Великой войне в Средиземье, где людям, эльфам, гномам и хоббитам грозит исчезновение, если не уничтожить Кольцо Всевластия и его владельца Саурона. Культовая сага Питера Джексона завоевала 30 номинаций на «Оскар», из которых 17 выиграла.
Фильмы: «Назад в будущее» (1985), «Назад в будущее – 2» (1989), «Назад в будущее – 3» (1990)
Научная фантастика от Роберта Земекиса о школьнике Марти Макфлае и безумном ученом Доке Брауне, который изобрел машину времени. Вместе они отправляются то в прошлое, то в будущее, исправляя старые ошибки и стараясь не наделать новые.
Фильмы: «Бэтмен: Начало» (2005), «Темный рыцарь» (2008), «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)
Трилогия Кристофера Нолана, которая вывела жанр кинокомикса на новый уровень, с непревзойденным Кристианом Бэйлом в роли защитника Готэма. Кстати, именно в «Темном рыцаре» одну из своих последних ролей в кино сыграл Хит Леджер, удостоившийся за своего Джокера посмертного «Оскара».
Фильмы: «Джон Уик» (2014), «Джон Уик – 2» (2017), «Джон Уик – 3» (2019)
Кровавые и жестокие боевики с Киану Ривзом в главной роли. В центре сюжета – отошедший от дел наемный убийца, который возвращается к оружию, чтобы отомстить за угон машины и смерть любимой собаки. Он готов на все, чтобы наказать обидчиков.
Фильмы: «Люди в черном» (1997), «Люди в черном – 2» (2022), «Люди в черном – 3» (2012)
Фантастический боевик с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом в главных ролях о пришельцах и тайных агентах, следящих за порядком на Земле. Смогут ли напарники найти общий язык, чтобы вместе противостоять инопланетным захватчикам?