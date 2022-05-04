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2 часа назад

5 трилогий, которые должен увидеть каждый

Мира Маркина

Тайные агенты следят за пришельцами, тайно проживающими на Земле, подросток и безумный ученый путешествует во времени: «Рамблер» собрал культовые трилогии, которые стоит посмотреть хотя бы один раз.

5 трилогий, которые должен увидеть каждый
Фото: Кадр из фильма "Властелин кодец"Кадр из фильма "Властелин кодец"

«Властелин колец»

Видео дня

Фильмы: «Властелин колец: Братство кольца» (2001), «Властелин колец: Две крепости» (2002), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)

Экранизация произведений Дж. Р. Р. Толкина о Великой войне в Средиземье, где людям, эльфам, гномам и хоббитам грозит исчезновение, если не уничтожить Кольцо Всевластия и его владельца Саурона. Культовая сага Питера Джексона завоевала 30 номинаций на «Оскар», из которых 17 выиграла.

Кадр из фильма "Властелин колец"

«Назад в будущее»

Фильмы: «Назад в будущее» (1985), «Назад в будущее – 2» (1989), «Назад в будущее – 3» (1990)

Научная фантастика от Роберта Земекиса о школьнике Марти Макфлае и безумном ученом Доке Брауне, который изобрел машину времени. Вместе они отправляются то в прошлое, то в будущее, исправляя старые ошибки и стараясь не наделать новые.

Кадр из фильма "Назад в будущее 2"

«Темный рыцарь»

Фильмы: «Бэтмен: Начало» (2005), «Темный рыцарь» (2008), «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)

Трилогия Кристофера Нолана, которая вывела жанр кинокомикса на новый уровень, с непревзойденным Кристианом Бэйлом в роли защитника Готэма. Кстати, именно в «Темном рыцаре» одну из своих последних ролей в кино сыграл Хит Леджер, удостоившийся за своего Джокера посмертного «Оскара».

Кадр из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды"

«Джон Уик»

Фильмы: «Джон Уик» (2014), «Джон Уик – 2» (2017), «Джон Уик – 3» (2019)

Кровавые и жестокие боевики с Киану Ривзом в главной роли. В центре сюжета – отошедший от дел наемный убийца, который возвращается к оружию, чтобы отомстить за угон машины и смерть любимой собаки. Он готов на все, чтобы наказать обидчиков.

Кадр из фильма "Джон Уик"

«Люди в черном»

Фильмы: «Люди в черном» (1997), «Люди в черном – 2» (2022), «Люди в черном – 3» (2012)

Фантастический боевик с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом в главных ролях о пришельцах и тайных агентах, следящих за порядком на Земле. Смогут ли напарники найти общий язык, чтобы вместе противостоять инопланетным захватчикам?

Кадр из фильма "Люди в черном"
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