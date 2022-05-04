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28 минут назад

В поисках библиотеки Ивана Грозного: начались съёмки фильма «За гранью»

Кино-Панк

В Ленинградской области стартовали съемки художественного фильма «За гранью. Библиотека» от режиссера Татьяны Штригель. Фильм расскажет о девушке, которая в видениях узнала место нахождения легендарной библиотеки Ивана Грозного.

Начались съемки фильма «За гранью»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Авторы обещают, что фильм будет не только развлекательным. События будут развиваться и в современности, и в эпоху Ивана IV, которую создатели попытаются воссоздать с исторической точностью.

В первый съемочный день, 29 апреля, был снят исторический эпизод фильма с участием актера Александра Носова и постановщика трюковых сцен Максима Драгой.

Планируется, что съемки продолжатся в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области и в Кузбассе. Всего в фильме будет около 33 локаций и 60 сцен.

Фильмы,Татьяна Штригель,Александр Носов,Иван Грозный,
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