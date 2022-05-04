Начались съемки фильма «За гранью»

В Ленинградской области стартовали съемки художественного фильма «За гранью. Библиотека» от режиссера Татьяны Штригель. Фильм расскажет о девушке, которая в видениях узнала место нахождения легендарной библиотеки Ивана Грозного.

Фото: Кино-Панк Кино-Панк

Авторы обещают, что фильм будет не только развлекательным. События будут развиваться и в современности, и в эпоху Ивана IV, которую создатели попытаются воссоздать с исторической точностью.

В первый съемочный день, 29 апреля, был снят исторический эпизод фильма с участием актера Александра Носова и постановщика трюковых сцен Максима Драгой.