Актер сериала «САШАТАНЯ» возвращается на ТНТ

Сериал «САШАТАНЯ» вернется в эфир телеканала ТНТ 16 мая, в 20:00. В новом сезоне популярного ситкома челябинцу, актеру и шоумену Арсену Карапетяну досталась роль сотрудника страховой компании.

Фото: Uralpress.Ru Uralpress.Ru

Новый сотрудник страховой службы Гриша появился в пятом сезоне и продолжает радовать южноуральцев своей актерской игрой. По сюжету молодому человеку удалось получить работу благодаря дяде Майклу. Самим Сергеевым на этот раз придется вынужденно превратиться в семью экоактивистов, отправиться на откровенную фотосессию и спасаться от разборок с полицией, при этом, конечно, не забывая решать и типичные бытовые и рабочие вопросы.

Видео дня

«Пока у Гриши нет истории, нет подробностей, как он появился в сериале, есть ли у него семья, кроме его дяди в лице Майкла. О других родственниках ничего не известно, но я надеюсь на продолжение развития сюжетной линии моего героя»,

– рассказывает актер Арсен Карапетян.

Сериал «САШАТАНЯ» – не единственный проект ТНТ, где южноуральский ведущий принимал участие. Перед этим он снимался в шоу «Comedy Баттл» и в сериале «Универ».

«Я проходил кастинги в шоу "Comedy Баттл" несколько раз, там меня и заметили. Мне предложили сыграть сначала в сериале "Универ", где прозвучала такая фраза: "Лучший ведущий Челябинска", кстати эта фраза преследует меня до сих пор, получилась некая рекламная роль, а затем предложили роли Гриши в сериале "САШАТАНЯ"»,

– рассказал Арсен.

По сюжету нового сезона, Сильвестр Андреевич вынужден оставить образ типичного российского олигарха, застрявшего в бизнес-схемах из девяностых. Чтобы выйти на международный уровень, ему нужно произвести впечатление на нового партнера из Франции. А европейские бизнесмены не привыкли есть омаров на завтрак, обед и ужин: они сортируют мусор, заботятся об экологии и ездят на метро. Теперь то же самое придется делать и Сильвестру Андреевичу, а вместе с ним – Саше и Тане, ведь они против своей воли оказались вовлечены в новую хитрую схему пронырливого олигарха.

Кроме того, новый двухметровый секрет появляется у сестры Тани – Кати, которая с трудом прячет его от Таниной гиперопеки. Вот только проблема в том, что Саша узнает о новом парне Кати раньше времени, и теперь перед ним встает выбор: как помочь ей сохранить тайну, но при этом не спалиться перед Таней, которая вряд ли обрадуется, когда узнает, что ее водили за нос. Развязка этой истории напрямую повлияет на семейную жизнь Сергеевых, так что, от выбора Саши и реакции Тани зависит их будущее.