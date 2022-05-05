Швейцарский актер рассказал о съемках в «Диверсанте. Идеальном штурме»

Швейцарский актер Филипп Рейнхардт рассказал о съемках в многосерийном фильме «Диверсант. Идеальный штурм».
«Мои ожидания огромны. Это же моя первая большая драматическая роль. Да, был комедийный "Жених", иные роли, но в "Диверсанте" смешается и драма, и экшен, и романтика»,
— заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, съемки проходили три месяца в Советске, Калининграде и Москве. Как отметил Рейнхардт, его образ в «Диверсанте» многогранный, и герой не просто плохой персонаж — в нем показана эмоциональность, романтика.
«Я бы хотел отметить режиссера Тимура Алпатова, я стал его фанатом. Он тщательный режиссер, уже до съемок четко все прорисовывает в голове»,
— добавил он.
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