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42 минуты назад

Актёр Рейнхардт рассказал о съёмках в многосерийном фильме «Диверсант. Идеальный штурм»

RT на русском

Швейцарский актер Филипп Рейнхардт рассказал о съемках в многосерийном фильме «Диверсант. Идеальный штурм».

Швейцарский актер рассказал о съемках в «Диверсанте. Идеальном штурме»
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

«Мои ожидания огромны. Это же моя первая большая драматическая роль. Да, был комедийный "Жених", иные роли, но в "Диверсанте" смешается и драма, и экшен, и романтика»,

— заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, съемки проходили три месяца в Советске, Калининграде и Москве. Как отметил Рейнхардт, его образ в «Диверсанте» многогранный, и герой не просто плохой персонаж — в нем показана эмоциональность, романтика.

«Я бы хотел отметить режиссера Тимура Алпатова, я стал его фанатом. Он тщательный режиссер, уже до съемок четко все прорисовывает в голове»,

— добавил он.

Ранее актриса Татьяна Каргаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о работе с известными коллегами.

Фильмы,Жених,Филипп Рейнхардт,Тимур Алпатов,
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