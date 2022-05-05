Швейцарский актер рассказал о съемках в «Диверсанте. Идеальном штурме»

«Мои ожидания огромны. Это же моя первая большая драматическая роль. Да, был комедийный "Жених" , иные роли, но в "Диверсанте" смешается и драма, и экшен, и романтика»,

По его словам, съемки проходили три месяца в Советске, Калининграде и Москве. Как отметил Рейнхардт, его образ в «Диверсанте» многогранный, и герой не просто плохой персонаж — в нем показана эмоциональность, романтика.