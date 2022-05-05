Онлайн-премьерам откроют дорогу на большой экран

Половина российских кинозалов могут закрыться в ближайшие два месяца, сообщили в Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), члены которой просят поддержки у государства. Отрасли, как выяснила «Парламентская газета», могут вернуть часть «коронавирусных» льгот, а также разрешить демонстрировать на больших экранах эксклюзивный контент онлайн-кинотеатров.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Вне конкуренции

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В 2021 году сборы кинотеатров снизились на 26,6 процента, а посещаемость упала на треть по сравнению с доковидным 2019-м. События февраля-марта 2022 года изменили индустрию отечественного кинопроката драматическим образом: падение по сборам и посещаемости — больше чем вполовину плюс почти полное отсутствие западных премьер. Об этом говорится в заявлении Совета АВК, размещенном на сайте организации 27 апреля. Отечественное кино избавили от западной конкуренции, но заместить объем даже голливудских премьер наши фильмы пока не смогли. Критический недостаток репертуара, по мнению прокатчиков, в ближайшие два месяца приведет к падению выручки кинотеатров на 80 процентов, из-за чего закроются минимум 50 процентов кинозалов.

На 1 января 2022 года в России был зарегистрирован 2161 кинотеатр, вмещавший 5709 кинозалов. На 18 апреля работающих залов осталось 3633 — то есть треть закрылась уже к середине апреля, добавили в АВК и попросили государство о «прямой финансовой поддержке».

Красть — не вариант

На фоне панических настроений в отрасли некоторые кинодеятели развернули в своих залах пиратский прокат, что в АВК осудили, отметив, что отрасли не поможет даже легализация параллельного импорта, поскольку фильмы давно уже не поставляются на физических носителях. А значит, любая кинопремьера без прокатного удостоверения и разрешения правообладателя автоматически нарушает закон и возвращает индустрию в зачаточное состояние начала 90-х годов прошлого века.

О том, как спасать отечественный кинопрокат, задумались и в Госдуме. С тем, что пиратство не вариант, согласился зампред Комитета по информационной политике Антон Горелкин. Господдержка, по его мнению, в первую очередь должна быть направлена на ускоренное производство отечественного контента, который можно показывать на большом экране. Талантливых авторов в стране достаточно, сказал депутат «Парламентской газете», их и нужно поддерживать.

Интересным направлением может стать сотрудничество кинозалов с онлайн-сервисами, например, возможность посмотреть на большом экране эксклюзивный контент, ранее предназначенный лишь для демонстрации в Сети. Эту идею Антон Горелкин собирается обсудить с коллегами и представителями отрасли. В России, по его словам, индустрия онлайн-кинотеатров бурно развивается, появились настолько мощные сервисы, что они выступают как заказчики не только сериалов, но и полнометражных фильмов. Но эти картины не показывают в кино. Возможно, пока.

Дома с попкорном

Опыт взаимодействия обычных и онлайн-кинотеатров уже есть, рассказали «Парламентской газете» представители сервиса Wink: в пандемию некоторые премьеры состоялись в Интернете, а затем прошли на больших экранах. Также домашняя аудитория могла оформить подписку на электронный сервис на онлайн-площадке реального кинотеатра, например, в соцсети. Кроме того, зрители могли заказать на дом закуски из кинокафе и устроить как бы настоящий киносеанс.

Прокат цифрового контента в кинотеатрах возможен, если онлайн-площадка будет получать половину доходов от продажи билетов, добавили в Wink, отметив, что подавляющая часть эксклюзивной продукции — сериалы, демонстрация которых на больших экранах затруднительна.

Что будем смотреть

В середине апреля уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложения о поддержке прокатчиков, сходной с той, что была в 2020 году, в период пандемии. Речь идет о субсидиях для кинотеатров в размере 6,5 миллиарда рублей, обнулении до конца года платы за аренду госимущества и отсрочке уплаты налогов.

Прокатчики активно ищут новый контент для кинозалов — налаживают работу со студиями Азии и Южной Америки, выпускают в повторный прокат популярные советские и российские картины. Но все это не помогает вернуть массового зрителя в кинотеатры, констатировали в АВК. Совокупность всех мер компенсировала не более десятой части потерянной выручки.