К 85-летию Юрия Назарова представят картину о его жизни

В московском кинотеатре "Поклонка" в день 85-летия народного артиста РФ Юрия Назарова покажут документальный фильм о его жизни и творчестве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Показ картины "Назаров — 85" состоится в рамках Майского фестиваля правильного кино, который проходит в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы. "Фильм посвящен жизни и творчеству народного артиста РФ Юрия Владимировича Назарова и приурочен к 85-летию актера. Помимо творческой деятельности, в фильме также раскрываются далеко не самые простые отношения с семьей, политические и религиозные взгляды. Участие в фильме принимали родные и близкие артиста, коллеги по цеху", — рассказали организаторы. Посетить сеанс зрители смогут по предварительной регистрации.
Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Он окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина (ныне - Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). Актер служил в труппе Московского театра им. Ленинского комсомола и Театре-студии киноактера.
Известность Назаров получил благодаря съемкам в кино. Его первой крупной работой стала роль капитана Дмитрия Новикова в военной картине Леона Саакова "Последние залпы". В 1960-е годы актер снимался у Андрея Тарковского в картине "Андрей Рублев" (1966), затем работал вместе с режиссером над фильмом "Зеркало" (1974, роль военрука Широкова). Одна из самых известных работ - роль Николая Маринина, отца главной героини в популярном советском фильме "Маленькая Вера" Василия Пичула (1988). Среди недавних картин с его участием проект "Угрюм-река" (2020) Юрия Мороза, "Временная связь" (2020) Дмитрия Аболмасова. Всего Назаров снялся в более чем 250 фильмах и сериалах.