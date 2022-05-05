К 85-летию Юрия Назарова представят картину о его жизни

В московском кинотеатре "Поклонка" в день 85-летия народного артиста РФ Юрия Назарова покажут документальный фильм о его жизни и творчестве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фото: legion-media.ru, legion-media.ru,

Показ картины "Назаров — 85" состоится в рамках Майского фестиваля правильного кино, который проходит в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы. "Фильм посвящен жизни и творчеству народного артиста РФ Юрия Владимировича Назарова и приурочен к 85-летию актера. Помимо творческой деятельности, в фильме также раскрываются далеко не самые простые отношения с семьей, политические и религиозные взгляды. Участие в фильме принимали родные и близкие артиста, коллеги по цеху", — рассказали организаторы. Посетить сеанс зрители смогут по предварительной регистрации.

Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Он окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина (ныне - Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). Актер служил в труппе Московского театра им. Ленинского комсомола и Театре-студии киноактера.