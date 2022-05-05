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1 час назад

Опубликован финальный трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия»

Игромания.ру

Создатели нового «Доктора Стрэнджа» представили финальный трейлер «В мультивселенной безумия», премьера которой в США состоится завтра, 6 мая. В России, напомним, фильм не выйдет.

Выходит финальный трейлер «Доктора Стрэнджа»
Фото: Игромания.ру - Игровые новостиИгромания.ру - Игровые новости

В новой ленте MCU зрителей ждут новые приключения героя Бенедикта Камбербэтча, который путешествует по альтернативным представленной зрителям вселенной: где-то он встречает, например, злую копию себя, а где-то — других важных персонажей.

Также в фильме Сэма Рэйми можно будет увидеть Элизабет Олсен (Алая Ведьма), Бенедикта Вонга (Вонг), Чиветела Эджиофора (Мондо), Рэйчел Макадамс (Кристина Палмер) и других знакомых героев.

Так или иначе, но в сети уже есть полное описание сюжета и ролики «В мультивселенной безумия», но заходите по ссылке только если вы не боитесь спойлеров.

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