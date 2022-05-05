Выходит финальный трейлер «Доктора Стрэнджа»

Создатели нового «Доктора Стрэнджа» представили финальный трейлер «В мультивселенной безумия», премьера которой в США состоится завтра, 6 мая. В России, напомним, фильм не выйдет.

В новой ленте MCU зрителей ждут новые приключения героя Бенедикта Камбербэтча , который путешествует по альтернативным представленной зрителям вселенной: где-то он встречает, например, злую копию себя, а где-то — других важных персонажей.

Так или иначе, но в сети уже есть полное описание сюжета и ролики «В мультивселенной безумия», но заходите по ссылке только если вы не боитесь спойлеров.