Выходит финальный трейлер «Доктора Стрэнджа»

Создатели нового «Доктора Стрэнджа» представили финальный трейлер «В мультивселенной безумия», премьера которой в США состоится завтра, 6 мая. В России, напомним, фильм не выйдет.
В новой ленте MCU зрителей ждут новые приключения героя Бенедикта Камбербэтча, который путешествует по альтернативным представленной зрителям вселенной: где-то он встречает, например, злую копию себя, а где-то — других важных персонажей.
Также в фильме Сэма Рэйми можно будет увидеть Элизабет Олсен (Алая Ведьма), Бенедикта Вонга (Вонг), Чиветела Эджиофора (Мондо), Рэйчел Макадамс (Кристина Палмер) и других знакомых героев.
Так или иначе, но в сети уже есть полное описание сюжета и ролики «В мультивселенной безумия», но заходите по ссылке только если вы не боитесь спойлеров.