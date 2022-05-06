Как меняется кинобизнес в России

Российские дистрибьюторы задумываются о «параллельном прокате» иностранных фильмов, кинотеатры планируют брать дело в свои руки, актеры озвучания и другие представители отрасли собираются записывать «альтернативный дубляж» зарубежных новинок, а рынок видеосервисов в России может сократиться почти на 50%. Газета.Ru» рассказывает о последних изменениях в российской культуре и индустрии развлечений.

Поддерживая тенденции последнего месяца, Алексей Рязанцев, глава компании "Каропрокат" (до 2020 года родственная "Каро Премьер" прокатывала в России проекты Warner Bros.), заявил о возможной демонстрации зарубежных картин без согласия мейджоров, ушедших с рынка.

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"Я не говорю о прямом пиратстве и воровстве. Параллельный прокат фильмов мейджоров может продолжаться: условно говоря, мы открываем банковский счет, и деньги за прокат, которые положены мейджорам, они здесь накапливаются. Если хотите, мы вам в рублях все отдадим, потому что прокат существует легально, хоть без вашего согласия",

— цитирует Рязанцева "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на выпуск подкаста "Гаворилин Подкаст".

По мнению руководителя "Каропроката", таким образом можно будет не допустить появления "серых кинотеатров" и пиратства.

"Это прямой и самый простой способ не привести к серым кинотеатрам и пиратству. Параллельный импорт не запрещен, но он не может сейчас осуществляться в силу каких-то обстоятельств. Он действует, работает: за это отчисляются налоги, роялти за показ — все это официально существует. Почему нет? Это поддержит сферу",

— заключил Рязанцев.

Кинокритик и бывший администратор кинотеатра "Москино Звезда" Иван Афанасьев, комментируя высказывания Рязанцева в своем телеграм-канале "Кинокритика экс-курильщика", отметил, что к главе компании-прокатчика есть "очень много вопросов". Причем не только из области законодательства и профессиональной этики, но и сугубо технического характера. Так, не вполне ясно, какие именно копии собираются демонстрировать в рамках такого "параллельного проката".

"Предположим, вы нашли где-то чемоданчик с DCP (пакет файлов, необходимых для воспроизведения фильма через цифровой проектор; DCP — единый формат цифрового кинопоказа, его сертифицирует американский консорциум Digital Cinema Initiatives. — прим. "Газеты.Ru"). А кто вам тогда ключи предоставит для того, чтобы вы могли "открыть" файлы и транслировать в кинотеатрах? Вы же понимаете, что ключи генерируются на каждый кинотеатр (если не на каждый кинозал и сеанс) отдельно? Или не понимаете?"

— рассуждает Афанасьев.

По словам экс-администратора "Москино Звезда", поскольку в обход студии невозможно раздобыть копию условного "Бэтмена" в хорошем качестве (сейчас на нелегальных сеансах демонстрируются файлы, скачанные с пиратских ресурсов, но это "рипы" цифровых релизов, которые в любом случае уступают DCP. — прим. "Газеты.Ru"), придется показывать копию плохого качества. Это, в свою очередь, будет нарушать право зрителя на качественный показ и в целом действующий регламент показа фильма в кинотеатре.

Тем временем Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) создала подразделение АВК'PRO, которое будет заниматься прокатом и продвижением фильмов. Согласно письму организации, АВК'PRO поможет продюсерам и правообладателям "быстро, качественно и напрямую донести их контент до киноэкранов АВК".

Общим руководством деятельности АВК'PRO будет заниматься генеральный директор Comscore и член АВК Роман Исаев. По его словам, новое подразделение будет главным образом "помогать кинотеатрам справляться с репертуарным "голодом". При этом распределение выручки будет наиболее выгодным для кинотеатров АВК (сейчас она делится между кинотеатрами и компаниями-прокатчиками, как правило, пополам).

На прошлой неделе Ассоциация заявила, что без господдержки и иностранных релизов к лету может закрыться минимум половина российских кинотеатров, а перед отраслью навис риск полного исчезновения. К концу 2022 года совокупный убыток, согласно прогнозам организации, составит не менее 11,1 млрд рублей. Вскоре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение майских праздников столичные власти будут разрабатывать в том числе пакет мер по поддержке киноиндустрии, заверив, что "мониторинг ситуации в экономике Москвы осуществляется в постоянном режиме". В итоге было решено выдать "ведущим киносетям", которые "обеспечивают 80% проката", гранты на продвижение и рекламу отечественного кино. Помимо этого правительство Москвы намерено поддержать кинокомпании и "талантливых студентов, изучающих киноискусство".

Также в АВК осудили незаконные публичные показы фильмов в кинотеатрах. Как подчеркнули в организации, "подобные случаи вызваны прежде всего паническими настроениями в отрасли", которые спровоцировало отсутствие действенной поддержки государства и неспособность российского кино заполнить образовавшуюся пустоту. Однако представители ассоциации настаивают, что "незаконная публичная демонстрация пиратских, а точнее и правильнее — ворованных копий фильмов в кинотеатрах выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и возвращает нас в темные времена нелегального бизнеса 90-х годов прошлого столетия". "Мы осуждаем практику незаконной демонстрации фильмов в российских кинотеатрах и призываем все профессиональное киносообщество к недопущению подобной практики", — заключили в АВК.

В дополнение к "параллельному прокату" в России возникает и "альтернативный дубляж". Так, в середине марта в стране появилась студия, объединившая актеров озвучания, которые в настоящий момент остались без работы, и других представителей отрасли: режиссеров, звукорежиссеров и переводчиков.

"Мы поняли, что будущее киновселенных для российского зрителя сейчас зависит полностью от нас, и не хотим, чтоб вы потеряли голоса любимых персонажей! Мы продолжим делать свое дело, теперь — с доставкой на дом. Ведь это для нас — дело чести и труд, которым мы гордимся по праву!"

— говорится в анонсе, опубликованном в соцсетях.

Студия уже выпустила собственный дубляж сериала Marvel "Лунный рыцарь" (он выходил на стриминге Disney+, который и так не работал в России), а также анонсировала сбор средств на озвучку фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", который должен выйти на стриминге HBO Max 30 мая. К проекту планируется привлечь артистов, которые участвовали в официальном дубляже предыдущих частей франшизы: Илью Бледного (Ньют Саламандер) Василия Дахненко (Альбус Дамблдор), Константина Карасика (Якоб Ковальски) и других.

В заявлении студии отмечается, что, несмотря на краудфандинг, "реклама в дальнейших релизах присутствовать будет, иначе студии просто-напросто не покрыть все затраты". Авторы проекта, впрочем, отметили, что "спонсоры будут достойные".

Российский рынок видеосервисов может сократиться почти наполовину по итогам 2022 года. Такой прогноз дала консалтинговая компания J'son & Partners Consulting. Согласно ее расчетам, выручка сервисов за текущий год составит 53,2 млрд рублей, что на 46,3% меньше показателей 2021-го (98,9 млрд без НДС), пишет "Бюллетень кинопрокатчика".

В J'son & Partners Consulting также отметили, что рекламная выручка в онлайне может просесть более чем на 60%. Это пагубно скажется на сервисах, которые работают по AVoD-модели (Advertising Video on Demand — бесплатный просмотр, но с рекламой).