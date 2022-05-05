В кинотеатрах покажут продолжение «Права на любовь»

Завтра, 6 мая, в российский прокат выходит продолжение индийского боевика «Право на любовь», режиссёром которого выступил Ахмед Кхан («За гранью дозволенного», «Бунтарь 2», «Полный финиш»). Известно, что первая часть ленты была представлена в 2014 году.
Главным героем истории является Баблу. Индийское правительство отправляет его на секретные задания в разные уголки мира. Однако его основной целью является местный криминальный авторитет.
Сценаристами фильма стали Раджат Арора («Удар») и Саджид Надиадвала («Привет, малышка!», «Незнакомец и незнакомка», «Моя любимая», «Каждое любящее сердце», «Шоссе»). Продюсированием занимались Прамод Кумар и Армен Грейг («Наша неполная история», «Вир — герой народа», «Как выйти замуж. Инструкция»). Мировая премьера картины состоялась 29 апреля 2022 года.
К главной роли в фильме вернулся 32-летний Тайгер Шрофф. В ленте также сыграли Навазуддин Сиддикуи («Брат Баджранги», «Нью-Йорк», «Поиск», «Удар», «Ланчбокс», «МакМафия»), Тара Сутариа, Марк Смит («Бэтмен: Начало», «Операция «Арго», «Крид: Наследие Рокки», «Зверополис», «Мыслить как преступник», «Робин Гуд», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Охотники за древностями», «Агенты «Щ.И.Т.«), Ли Вествик («Рука на миллион») и Ваибхав Чаудхари.