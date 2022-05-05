В кинотеатрах покажут продолжение «Права на любовь»

Завтра, 6 мая, в российский прокат выходит продолжение индийского боевика «Право на любовь», режиссёром которого выступил Ахмед Кхан («За гранью дозволенного», «Бунтарь 2», «Полный финиш»). Известно, что первая часть ленты была представлена в 2014 году.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Главным героем истории является Баблу. Индийское правительство отправляет его на секретные задания в разные уголки мира. Однако его основной целью является местный криминальный авторитет.