Том Круз вышел на красную дорожку из вертолета

Летательным аппаратом он управлял самостоятельно. 59-летний артист вышел из вертолета в черном смокинге и отправился на красную дорожку премьеры. На боку вертолета было написано "Том Круз Топ Ган Мэверик".

"Топ Ган: Мэверик", сиквел вышедшего 36 лет назад фильма "Топ Ган", рассказывает о Пите Митчелле по прозвищу Мэверик, который более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ: бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда. Приступив к подготовке отряда выпускников "Топ Ган" для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу.