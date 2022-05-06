Съемки "Вызова" с космонавтом Дубровым на Земле начнутся позже

"Безусловно, на первом месте все послеполетные работы, связанные с экспериментами, общением со специалистами, реабилитация, ну а потом будем заниматься этим проектом", - сказал Дубров в интервью ТАСС.

"В период пребывания Юли и Клима (актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко - прим. ТАСС) на МКС нам удалось снять все, что было запланировано. Скоро начинается этап съемок на Земле. И да, я тоже буду принимать участие в этих съемках", - отметил он.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта.