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2 часа назад

Съемки фильма "Вызов" с участием космонавта Дуброва на Земле пока не начались

ТАСС

Наземная часть съемок художественного фильма "Вызов" для космонавта Роскосмоса Петра Дуброва начнется после завершения его реабилитации.

Съемки "Вызова" с космонавтом Дубровым на Земле начнутся позже
Фото: риа новостириа новости

"Безусловно, на первом месте все послеполетные работы, связанные с экспериментами, общением со специалистами, реабилитация, ну а потом будем заниматься этим проектом", - сказал Дубров в интервью ТАСС.

По словам космонавта, в фильме он сыграл самого себя.

"В период пребывания Юли и Клима (актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко - прим. ТАСС) на МКС нам удалось снять все, что было запланировано. Скоро начинается этап съемок на Земле. И да, я тоже буду принимать участие в этих съемках", - отметил он.

Дубров уточнил, что пока не видел смонтированную часть фильма, снятую в космосе.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта.

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