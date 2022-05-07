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48 минут назад

Фанаты "Гарри Поттера" пытаются спасти могилу Добби

Газета.Ru

Фанаты борются за сохранение мемориала эльфу Добби на пляже в Уэльсе. Об этом сообщает BBC News.

Фанаты "Гарри Поттера" пытаются спасти могилу Добби
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Могила, посвященная эльфу из франшизы "Гарри Поттер", расположена на пляже Фрешуотер-Уэст (известном как Фрэш-Уэст) - там же снималась сцена смерти Добби в фильме. Фанаты кладут к ней камешки с надписью: "Здесь лежит Добби, свободный эльф", а также главный атрибут персонажа - носки.

Сообщается, что местные жители пожаловались на мусор, который оставляют посетители достопримечательности и потребовали убрать ее. Фанаты, в свою очередь, обратились в Национальный фонд исторического наследия с просьбой закрепить за могилой статус памятника.

Сейчас организация проводит опрос среди проживающих в этой местности о том, мешает ли им мемориал.

Фильмы,Гарри Поттер,
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