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1 час назад

С чего начать знакомство с фильмами Тарковского

Мира Маркина

Андрей Тарковский - известный советский режиссер. Прекрасный и невыносимый одновременно. Его картины вызывают очень противоречивые эмоции - гениальные шедевры, которые зачастую крайне сложно понять и не всем удается даже досмотреть до конца. В большинстве фильмов режиссера все течет настолько медленно и философски, что многие проигрывают борьбу за поиски смысла и понимания сюжета. Манеру Тарковского в своей режиссерской деятельности позже пытались перенять многие знаменитые режиссеры. Считается, что картины Ларса фон Триера в своей тревожности и мрачности сотканы как раз из Тарковского. И пусть работы советского мастера окажутся непривычными для простого зрителя, посмотреть их все же стоит. Как минимум для того, чтобы ответить себе на вопрос, в чем же гениальность этого режиссера и почему о нем говорили и говорят во всем мире. Рамблер рассказывает, с каких картин стоит начать знакомство с автором.

С чего начать знакомство с фильмами Тарковского
Фото: Кадр из фильма "Сталкер"Кадр из фильма "Сталкер"

«Иваново детство»

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Военная драма, снятая по повести Владимира Богомолова «Иван», стала первым полнометражным фильмом Тарковского. Сюжет рассказывает историю мальчика-подростка, детство и семья которого были разрушены войной. Одержимый жаждой мести, Иван становится разведчиком, любыми путями добывающим ценную информацию о противнике для своей армии. В этой картине Тарковский хотел показать всю противоестественность войны, скрестив все ее ужасы с темой детства для большего контраста.

«Андрей Рублев»

Фильм, повествующий о жизни иконописца Андрея Рублева, прекрасно передающий атмосферу эпохи и ставший эталоном костюмно-исторического кино. В Советском Союзе картина подверглась сильнейшей критике за излишний натурализм, мрачность и антипатриотизм. Однако по сей день эта работа Тарковского считается лучшей и занимает лидирующие места во многих рейтингах лучших фильмов в истории мировой киноиндустрии.

«Солярис»

«Солярис» - фильм Тарковского, снятый на основе произведения Станислава Лема, призванный передать возможные проблемы человечества, с помощью отношений между людьми и внеземным разумом.

Фильм является обладателем специального гран-при Каннского фестиваля. По результатам многих опросов входит в число величайших фильмов в истории мирового кинематографа.

«Сталкер»

Фантастический фильм, снятый по сценарию братьев Стругацких, рассказывает о жизни героев, имеющих только прозвища, при этом не имеющих имен. Действие сюжета происходит в вымышленном времени и пространстве. До сих пор эта картина периодически становится одной из лучших в списке лучших фильмов всех времен.

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