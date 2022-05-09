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2 часа назад

Зрители раскритиковали вторую часть «Доктора Стрэнджа» за банальный сюжет

Inc-News

Между тем, проект довольно успешно собирает кассу в прокате. Фантастический фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» только за первые дня проката успел собрать более восьмидесяти пяти тысяч долларов.

Зрители раскритиковали вторую часть «Доктора Стрэнджа»
Фото: Inc-NewsInc-News

А всего кассовые сборы второй части популярного проекта с момента начала проката уже приближаются к полумиллиону долларов.

Между тем многие зрители и эксперты подвергли картину жесткой критике, назвав ее сюжет «банальным и надоевшим».

Якобы во второй части они вообще не увидели ничего нового, никакой изюминки, никакого собственно поворота событий.

Похоже, пока фильм вытягивает лишь очень солидный актерский состав: Бенедикт Камбербэтч в главной роли, Элизабет Олсен, Чиветель Эджиофор, Бенедикт Вонг, Сочил Гомес и многие другие.

Российские зрители новинку увидеть в кинотеатрах не смогут. Причина все та же – западные санкции, которые коснулись и кино.

Доктор Стрэндж,Бенедикт Вонг,Бенедикт Камбербэтч,Элизабет Олсен,
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