Зрители раскритиковали вторую часть «Доктора Стрэнджа»

Между тем, проект довольно успешно собирает кассу в прокате. Фантастический фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» только за первые дня проката успел собрать более восьмидесяти пяти тысяч долларов.

А всего кассовые сборы второй части популярного проекта с момента начала проката уже приближаются к полумиллиону долларов.

Между тем многие зрители и эксперты подвергли картину жесткой критике, назвав ее сюжет «банальным и надоевшим».

Якобы во второй части они вообще не увидели ничего нового, никакой изюминки, никакого собственно поворота событий.

Похоже, пока фильм вытягивает лишь очень солидный актерский состав: Бенедикт Камбербэтч в главной роли, Элизабет Олсен, Чиветель Эджиофор, Бенедикт Вонг, Сочил Гомес и многие другие.