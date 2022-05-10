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1 час назад

Мировые сборы сиквела «Доктора Стрэнджа» бьют рекорды

Национальная Служба Новостей

Новая часть кинокомикса «Доктор Стрэндж» под названием «В мультивселенной безумия» в первый уик-энд после премьеры 6 мая собрала более 450 млн долларов в прокате.

Мировые сборы сиквела «Доктора Стрэнджа» бьют рекорды
Фото: nsn.fmnsn.fm

Marvel выпустила трейлер нового «Доктора Стрэнджа» Сумма международного проката составила 265 млн долларов, домашние сборы — 185 млн долларов, передает The Hollywood Reporter.

В результате фильм вышел на второе место среди голливудских лент за период пандемии и на четвертое — среди всех картин Marvel Studios.

По оценкам некоторых критиков, картина получилась жуткой и замысловатой.

Фильмы,Доктор Стрэндж,
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