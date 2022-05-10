Сергей Безруков предложил вернуть в кинотеатры старые детские фильмы

Безруков предложил показывать в кинотеатрах советские фильмы для детейДобрые детские фильмы станут прекрасной альтернативой блокбастерам, считает актёр. Источник фото: Рамиль Ситдиков/РИА НовостиАктер театра и кино Сергей Безруков в своём телеграм-канале высказался о необходимости популяризации детского кино. Поскольку в кинотеатры чаще всего ходит молодое поколение (старшему же больше по душе просмотр фильмов дома перед телевизором), стоило бы показывать те детские фильмы, которые юные зрители, возможно, даже ещё не смотрели — снятые в СССР.Актёр привёл в пример киносказки "Приключения Буратино" и "Королевство кривых зеркал" — зарубежные блокбастеры не могут составить конкуренцию детским фильмам, поскольку у отечественного и заграничного кино различается тематика."Ради рейтинга они заигрывают со взрослыми темами. А в советском кино детям закладывали хорошую базу", — подчеркнул Безруков.