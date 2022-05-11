В Петербурге откроют кинофестиваль "Виват кино России!"

В Петербурге в среду начнется ХХХ Всероссийский фестиваль "Виват кино России!". О его начале возвестит полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости. В роли пушкаря выступит президент кинопраздника народная артистка России Светлана Крючкова.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Фестиваль пройдет под знаком 350-летия со дня рождения императора Петра I. Праздник начнется на Соборной площади Петропавловки общедоступным концертом киномузыки композиторов Василия Соловьева-Седого, Андрея Петрова и Исаака Шварца.

Видео дня

Председатель отборочной комиссии фестиваля киновед Ирина Павлова считает важным итогом истории этого кинопроекта тот факт, что за 30 лет на фестивале вырастили вместе с горожанами и городской администрацией плеяду кинематографистов и зрителей, которые любят отечественные ленты.

"На наших глазах дебютанты первых фестивалей стали звездами экрана",

- сказала она на пресс-конференции, прошедшей перед открытием "Вивата" в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Около 60 кинематографистов разных профессий приедут на фестиваль из Москвы. Среди них - Ирина Муравьева, Сергей Никоненко, Светлана Дружинина, Александр Балуев, который представит в кинотеатре "Родина" свой режиссерский дебют - фильм "Отель". Картину включили в число восьми картин конкурсной программы. Еще один участник фестиваля кинорежиссер Александр Прошкин встретится со зрителями в кинотеатре "Дружба". Там покажут его фильм "Холодное лето пятьдесят третьего…".

Всего на фестивале за пять дней горожане бесплатно увидят 56 новых и старых игровых лент. Многие из них включили в спецпоказы, приуроченные к юбилейным датам артистов и режиссеров. В художественных вузах города проведут мастер-классы актер Валерий Баринов, режиссеры Владимир Хотиненко и Андрей Кравчук, чей новый фильм "Однажды в пустыне" вошел в конкурсную программу. Еще один конкурсный фильм - "Нахимовцы" режиссера Олега Штрома - покажут на открытии праздника в Большом концертном зале "Октябрьский".